UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лобода подарувала дім медсестрі, чиє житло зруйнували росіяни: щемливе відео

Олена з родиною житиме в новому будинку (колаж: Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Співачка Світлана Лобода, яка після 24 лютого виїхала з РФ, подарувала новий будинок сім’ї медсестри "Охматдиту" Олени, чиє житло у селі Шпитьки під Києвом у березні 2022 року зруйнували російські окупанти.

Тоді, в хату жінки, в якій вона жила разом з чоловіком та донькою, потрапив осколок від російського "Граду". Власноруч збудована оселя здійнялася в лічені хвилини - пожежні, які приїхали за викликом, застали лише купу металобрухту та фундамент. Після трагедії сім’я переїхала в саморобний фургончик, поруч з залишками колишнього будинку...

Про трагедію, що трапилася поряд з рідним для Лободи Ірпенем, співачка випадково дізналася з новин. Тоді ж і вирішила розшукати сім’ю та допомогти їм - направити кошти з прослуховувань свого альбому “Made in U" на новий дім для Олени і її рідних.

До суми з прослуховування платівки співачка також додала кошти, виручені з гастрольного туру Німеччиною. Також до збору доєднався фонд SaveHome. Будинок за новітньою каркасною технологією звели за рекордні чотири місяці. Також його скоро оснастять побутовою технікою та меблями.

"Наразі плануємо забрати до нас ще й матір чоловіка, що проживає в Херсонській області, там дуже небезпечно, бо ведуться бойові дії, а її будинку не стало після окупації. Будемо проживати великою сім’єю. Головне - затишок, комфорт і гармонія. Для нас це буде крок в нове життя", - говорить Олена.

Олена з родиною житиме в новому будинку (кадр з відео / LOBODA)

В свою чергу співачка каже, що для неї це - "велике свято".

"Хочу привітати та обійняти Олену з чоловіком та донькою, що вже за кілька тижнів, по завершенню внутрішніх робіт, зможуть переїхати в новий дім... Нова оселя - це дуже щемливо. Нехай вона стане початком нового світлого, теплого, мирного розділу в історії їх прекрасної сім’ї", - прокоментувала Лобода.


 

Раніше ми писали, що співак Потап заспівав про молодого воїна і 12-річну дівчинку, яких вбили росіяни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лободаблаготоврительность