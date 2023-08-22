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Лобода подарила дом медсестре, чье жилье разрушили россияне: щемящее видео

Елена с семьей будет жить в новом доме (коллаж: Styler)
Автор: Илона Свиридова

Певица Светлана Лобода, после 24 февраля уехавшая из РФ, подарила новый дом семье медсестры "Охматдета" Елены, чье жилье в селе Шпитьки под Киевом в марте 2022 года разрушили российские оккупанты.

Тогда в дом женщины, в котором она жила вместе с мужем и дочерью, попал осколок от российского "Града". Собственноручно построенный дом сгорел в считанные минуты - приехавшие по вызову пожарные застали лишь кучу металлолома и фундамент. После трагедии семья переехала в самодельный фургончик, рядом с остатками бывшего жилья...

О трагедии, которая произошла рядом с родным для Лободы Ирпенем, певица случайно узнала из новостей. Тогда же и решила разыскать семью и помочь им - направить средства по прослушиванию своего альбома "Made in U" на новый дом для Елены и ее родных.

К сумме прослушивания пластинки певица также добавила средства, вырученные из гастрольного тура по Германии. Также к сбору присоединился фонд SaveHome. Дом по новейшей каркасной технологии построили за рекордные четыре месяца. Также его скоро оснастят бытовой техникой и мебелью.

"Пока планируем забрать к нам еще и мать мужа, проживающую в Херсонской области, там очень опасно, потому что ведутся боевые действия, а ее дома не стало после оккупации. Будем жить большой семьей. Главное - уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь", - говорит Елена.

Елена с семьей будет жить в новом доме (кадр по видео / LOBODA)

В свою очередь певица говорит, что для нее это - "большой праздник".

"Хочу поздравить и обнять Елену с мужем и дочерью, которые уже через несколько недель, по завершению внутренних работ, смогут переехать в новый дом... Новый дом - это очень щемящее чувство. Пусть он станет началом нового светлого, теплого, мирного раздела в истории их прекрасной семьи", - прокомментировала Лобода.

 

Ранее мы писали, что певец Потап спел о молодом воине и 12-летней девочке, которых убили россияне.

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