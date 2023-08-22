Лобода подарила дом медсестре, чье жилье разрушили россияне: щемящее видео

О трагедии, которая произошла рядом с родным для Лободы Ирпенем, певица случайно узнала из новостей. Тогда же и решила разыскать семью и помочь им - направить средства по прослушиванию своего альбома "Made in U" на новый дом для Елены и ее родных.

К сумме прослушивания пластинки певица также добавила средства, вырученные из гастрольного тура по Германии. Также к сбору присоединился фонд SaveHome. Дом по новейшей каркасной технологии построили за рекордные четыре месяца. Также его скоро оснастят бытовой техникой и мебелью.

"Пока планируем забрать к нам еще и мать мужа, проживающую в Херсонской области, там очень опасно, потому что ведутся боевые действия, а ее дома не стало после оккупации. Будем жить большой семьей. Главное - уют, комфорт и гармония. Для нас это будет шаг в новую жизнь", - говорит Елена.

Елена с семьей будет жить в новом доме (кадр по видео / LOBODA)

В свою очередь певица говорит, что для нее это - "большой праздник".

"Хочу поздравить и обнять Елену с мужем и дочерью, которые уже через несколько недель, по завершению внутренних работ, смогут переехать в новый дом... Новый дом - это очень щемящее чувство. Пусть он станет началом нового светлого, теплого, мирного раздела в истории их прекрасной семьи", - прокомментировала Лобода.