Лучи Достоинства озарили Майдан Независимости (фоторепортаж)

Украинцы продолжают нести цветы и зажигать лампадки

В среду, 20 февраля, в пятую годовщину гибели героев Небесной Сотни на Майдане Независимости зажгли Лучи Достоинства. Каждый луч соответствует месту гибели героев.

Как рассказали организаторы, эти Лучи Достоинства символизируют души погибших героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за Украину во время Революции Достоинства.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Также на Майдане Независимости прошел молебен за души павших героев. Сотни украинцев пришли в этот день в центр Киева, чтобы почтить память героев.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Они принесли много цветов и лампадки, которые выложили в виде Тризуба и слов "Героям Слава!"

В течении всего дня на Майдане Независимости проходят мероприятия, посвященные пятой годовщине гибели Небесной Сотни. Люди продолжают нести цветы.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вакарчук почтил Героев Небесной сотни и растрогал украинцев.

"5 лет прошло, а кажется все было только вчера... Порой, закрываешь глаза, и словно слышишь эти выстрелы... А потом "Пливе Кача"... Вечная пам'ять #НебеснаСотня. Героям Слава!" - написал Вакарчук.

А также рассказывали о том, что посольство США почтило память героев Небесной Сотни.