"Лучшая награда - ваши улыбки": в Днепропетровской области встретили бойцов 93-й механизированной бригады, вернувшихся с Донбасса (видео)

Кадр из видео: Возвращение домой (facebook.com/93OMBR)

Четыре тысячи воинов ВСУ вернулись с Донбасса домой в Днепропетровскую область

10 августа в Днепропетровской области после возвращения с фронта и участия в ООС встречали четыре тысячи бойцов из 93-й механизированной бригады. Соответствующее видео было опубликовано в паблике "93-тя ОМБр" на Facebook.

Бойцы вернулись с Донбасса в пункт постоянной дислокации в село Черкасское, которое находится в Днепропетровской области. Некоторых воинов с третей ротации встречали целыми семьями.

Мама двухлетней дочки воина АТО прокомментировала: " У нас это уже пятый год – мы ждем. Каждый год мы ждем и встречаем. В этом году тоже пришли". Катина мама сказала, что ее папы (военнослужащий с позывным "Эверест") в этом году не было дома семь месяцев.

Пока "Эверест" защищал Украину от террористов, его старший сын Назар повзрослел и уже собирается в школу.

"Ребенок пошел в садик - я был тогда под Иловайском. А в этом году, в декабре у ребенка был уже последний утренник - я был в первый раз", - рассказал боец ВСУ.

Повернення додому Як вчора зустрічали бійців 93 бригади після повернення з фронту і участі в Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation бачила Наталья Светлова, 5 канал. #93бригада #ХолоднийЯр #поверення #ППД Опубліковано 93-тя ОМБр П'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Видео: Возвращение домой (facebook.com/93OMBR)

"Лучшая награда – ваши улыбки. Улыбки моих украинцев, моего народа. Народа, который нас поддерживает, который понимает, что в стране война, а не какой-то замороженный конфликт. Вот эта награда самая лучшая", - поделился другой воин из 93-й бригады.

За последние полгода подразделение потеряло семь бойцов и 21 получили ранения. Каждому уцелевшему военнослужащему командование вручило награды и поблагодарило за хорошую службу.

Участники боевого подразделения негласно называют себя "Холодный яр". Однако, скоро это название станет официальным.

Напомним, недавно в Ровенской области с почестями перезахоронили бойца, погибшего на Донбассе четыре года назад.

Ранее мы писали о том, что в сети опубликовали список с фотографиями погибших боевиков из, так называемых, ДНР и ЛНР.

На Донбассе во время обстрела погиб боец ВСУ. В сети появилось его фото.

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