"Найкраща нагорода - ваші посмішки": у Дніпропетровській області зустріли бійців 93-ї механізованої бригади, які повернулися з Донбасу (відео)

Кадр з відео: Повернення додому (facebook.com/93OMBR)

Чотири тисячі воїнів ВСУ повернулися з Донбасу додому в Дніпропетровську область

10 серпня в Дніпропетровській області після повернення з фронту і участі в ООС зустрічали чотири тисячі бійців з 93-ї механізованої бригади. Відповідне відео було опубліковано в паблике "93-тя ОМБр" на Facebook.

Бійці повернулися з Донбасу в пункт постійної дислокації в село Черкаське, яке знаходиться у Дніпропетровській області. Деяких воїнів з третьої ротації зустрічали цілими сім'ями.

Мама дворічної доньки воїна АТО прокоментувала: "У нас це вже п'ятий рік – ми чекаємо. Кожен рік ми чекаємо і зустрічаємо. В цьому році теж прийшли". Катіна мама сказала, що її тата (військовослужбовець з позивним "Еверест") у цьому році не було вдома сім місяців.

Поки "Еверест" боронив Україну від терористів, його старший син Назар подорослішав і вже збирається до школи.

"Дитина пішла в садок - я був тоді під Иловайском. А в цьому році, в грудні у дитини був вже останній ранок - я був в перший раз", - розповів боєць ЗСУ.

Повернення додому Як вчора зустрічали бійців 93 бригади після повернення з фронту і участі у Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation бачила Наталя Свєтлова, 5 канал. #93бригада #ХолоднийЯр #поверення #ППД Опубліковано 93-тя ОМБр П'п'ятниця, 10 серпня 2018 р.

Відео: Повернення додому (facebook.com/93OMBR)

"Краща нагорода – ваші посмішки. Посмішки моїх українців, мого народу. Народу, який нас підтримує, який розуміє, що в країні війна, а не якийсь заморожений конфлікт. Ось ця нагорода найкраща", - поділився інший воїн з 93-ї бригади.

За останні півроку підрозділ втратив сім бійців і 21 отримали поранення. Кожному вцілілому військовослужбовцю командування вручило нагороди та подякувало за хорошу службу.

Учасники бойового підрозділу негласно називають себе "Холодний яр". Однак, скоро ця назва стане офіційним.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області з почестями перепоховали бійця, який загинув на Донбасі чотири роки тому.

Раніше ми писали про те, що в мережі опублікували список з фотографіями загиблих бойовиків з так званих ДНР і ЛНР.

На Донбасі під час обстрілу загинув боєць ВСУ. У мережі показали його фото.

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