В Ровненской области с почестями перезахоронили героя АТО (видео)

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Четыре года молодой воин считался пропавшим без вести

В Ровненской области в последний путь проводили воина АТО, погибшего четыре года назад. Почти все это время года мать украинского военного надеялась, что сын, которого мобилизовали для защиты Украины, все еще жив. Однако недавно останки погибшего привезли на родину для перезахоронения. Об, написали в паблике "UA:Ровно" на Facebook.

Погибшего героя АТО звали Николай Гуменюк, ему было всего 21 год. Он являлся жителем села Птичье Дубенского района, а смерть его настигла в так называемом "зеленом коридоре" при выходе из Иловайского котла. Он изначально был похоронен на Днепрпетровщине, а теперь его останки отправлены в родные края для перезахоронения.

Установить личность бойца удалось благодаря тесту ДНК. С помощью него определили, что неизвестный защитник Украины, похороненный на кладбище в Днепропетровской области - именно он.

Стоит напомнить, что недавно в Запорожье простились с еще одним бойцом, погибшим на Донбассе. Него осталась маленькая дочь.

Проводить Николая в последний путь пришло много односельчан. Они принесли ему цветы. Жители села говорят, что смерть молодого воина для них "Большая утрата". В числе пришедших на перезахоронение была и первая учительница Николая Гуменюка.

Солдата Миколу Гуменюка перепоховали на малій батьківщині Майже чотири роки мати сподівалась, що її син, якого мобілізували для захисту України, живий. Але тест ДНК визначив, що невідомий захисник України, похований на цвинтарі у Дніпропетровськиій області - саме він. Його звали Микола Гуменюк, йому був 21. Житель села Птича Дубенського району загинув у так званому "зеленому коридорі" під час виходу з Іловайського котла. Як зустріла його мала батьківщина та як провели в останню путь, звернувшись попередньо до суду для зняття арешту із храму - дивіться у репортажі Vanya Marchuk. Опубліковано UA: Рівне П'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Видео: Как провожали в последний путь погибшего четыре года назад воина АТО (facebook.com/uarivnetv)

На кадрах видео видно, как односельчане становятся на колени перед, проезжающей мимо них, машиной с останками бойца АТО и бросают перед ней охапки цветов. Жаль только, что свои цветы и знаки почтения герой получил уже посмертно.

Напомним, также, что в зоне ООС от пулевого ранения погиб мужчина из Хмельницкой области, а еще один боец подорвался на фугасе.

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