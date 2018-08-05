У Рівненській області з почестями перепоховали героя АТО (відео)

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Чотири роки молодий воїн вважався зниклим без вести

У Рівненській області в останній шлях проводили воїна АТО, загиблого чотири роки тому. Майже весь цей час року мати українського військового сподівалася, що син, якого мобілізували для захисту України, все ще живий. Проте нещодавно останки загиблого привезли на батьківщину для перепоховання. Про написали в паблике "UA:Рівне" на Facebook.

Загиблого героя АТО звали Микола Гуменюк, йому було всього 21 рік. Він був жителем села Пташине Дубенського району, а смерть його спостигла в так званому "зеленому коридорі" при виході з Іловайського котла. Він спочатку був похований на Днепрпетровщине, а тепер його останки відправлені в рідні краї для перепоховання.

Встановити особу бійця вдалося завдяки тесту ДНК. З допомогою нього визначили, що невідомий захисник України, похований на кладовищі у Дніпропетровській області - саме він.

Варто нагадати, що нещодавно в Запоріжжі попрощалися з ще одним бійцем, загиблим на Донбасі. Нього залишилася маленька дочка.

Проводити Миколая в останню путь прийшло багато односельців. Вони принесли йому квіти. Жителі села кажуть, що смерть молодого воїна для них "Велика втрата". У числі тих, хто прийшов на перепоховання була і перша вчителька Миколи Гуменюка.

Солдата Миколу Гуменюка перепоховали на малій батьківщині Майже чотири роки мати сподівалась, що її син, якого мобілізували для захисту України, живий. Альо тест ДНК визначив, що невідомий захисник України, похований на цвинтарі у Дніпропетровськиій області - саме він. Його звали Микола Гуменюк, йому був 21. Житель села Птича Дубенського району загинув у так званого "зеленому коридорі" під час виходу з Іловайського котла. Як зустріла його мала батьківщина та як провели в останню путь, звернувшись попередньо до суду для зняття арешту із храму - дивіться у репортажі Vanya Marchuk. Опубліковано UA: Рівне П'п'ятниця, 3 серпня 2018 р.

Відео: Як проводжали в останню путь загиблого чотири роки тому воїна АТО (facebook.com/uarivnetv)

На кадрах відео видно, як односельці стають на коліна перед проїжджає повз них, машиною з останками бійця АТО і кидають перед нею оберемки квітів. Шкода тільки, що свої квіти і знаки поваги герой отримав вже посмертно.

Нагадаємо, також, що в зоні ООС від кульового поранення загинув чоловік з Хмельницької області, а ще один боєць підірвався на фугасі.

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