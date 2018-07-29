"Подорвался на фугасе": в сети показали фото погибшего на Донбассе героя

Иллюстративное фото: свеча (facebook.com)

Герой защищал Украину с 2014 года

В сети появилось фото сапера с позывным "Дядя Ваня", который днями ранее подорвался на вражеском фугасе. Об этом говорится на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Это Иван Войтенко, старший прапорщик 72 ОМБр, которого большинство знает просто как дядю Ваню. Он отдал жизнь за Украину. Опытный командир саперного взвода подорвался на вражеском фугасе во время выполнения боевого задания вблизи Новолуганского, на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Также журналисты уточнили, что родом "Дядя Ваня" из Белой Церкви, а на передовой на Донбассе пребывал с 2014-го года.

Фото: Сапер Иван Войтенко (facebook.com/backandalive)

Напомним, украинский военный Иван Войтенко погиб при подрыве на фугасе, выполняя задание на линии соприкосновения. Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Анатолий Стельмах.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 27 июля, стало известно о гибели бойца с Прибалтики Майка Ронина, который защищал Украину от оккупантов с 2014 года. Об этом сообщила военнослужащая 54-й отдельной механизированной бригады Ксения Пантелеева.

Также напомним, в сети показали фото погибшего молодого "киборга" Романа, который в свое время защищал Донецкий аэропорт от боевиков. Его снимок опубликовала волонтер Светлана Голубь.

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