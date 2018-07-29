"Підірвався на фугасі": в мережі показали фото загиблого на Донбасі героя

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Герой захищав Україну з 2014 року

У мережі з'явилося фото сапера з позивним "Дядя Ваня", який днями раніше підірвався на ворожому фугасі. Про це йдеться на сторінці "Повернись живим" Facebook.

"Це Іван Войтенко, старший прапорщик 72 ОМБр, якого більшість знає як дядю Ваню. Він віддав життя за Україну. Досвідчений командир саперного взводу підірвався на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання поблизу Новолуганского, на Світлодарській дузі", - йдеться в повідомленні.

Фото: скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Також журналісти уточнили, що родом "Дядя Ваня" з Білої Церкви, а на передовій на Донбасі перебував з 2014-го року.

Фото: Сапер Іван Войтенко (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, український військовий Іван Войтенко загинув при підриві на фугасі, виконуючи завдання на лінії зіткнення. Про це на брифінгу повідомив представник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) Анатолій Стельмах.

Як повідомлялося раніше, в п'ятницю, 27 липня, стало відомо про загибель бійця з Прибалтики Майка Роніна, який захищав Україну від окупантів з 2014 року. Про це повідомила військовослужбовець 54-ї окремої механізованої бригади Ксенія Пантелєєва.

Також нагадаємо, в мережі показали фото загиблого молодого "кіборга" Романа, який свого часу захищав Донецький аеропорт від бойовиків. Його опублікувала знімок волонтер Світлана Голуб.

Герої, загиблі в червні 2018 (video.rbc.ua)