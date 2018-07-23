Фото: pixabay

Военный защищал Донецкий аэропорт

В сети показали фото погибшего молодого "киборга" Романа, который в свое время защищал Донецкий аэропорт от боевиков. Его снимок опубликовала волонтер Светлана Голубь на своей странице в Facebook

"Тяжелая контузия, полученная при защите Донецкого аэропорта, требовала размеренной жизни по часам и постоянного лечения. Но в современных мальчиков, которые хотят чего-то добиться в жизни, совсем другие скорости. Мозг не выдержал: кровоизлияние", - написала она.

Фото: Роман (facebook.com/Светлана Голуб)

Волонтер рассказала, что Роман был родом из Донецка. В 2014 году он проходил службу и отправился защищать аэропорт. После тяжелой контузии боец проходил лечение в харьковском госпитале.

"У меня поломался телефон, а там все контакты. Ромка умер под Киевом, в детском лагере был вожатым. Ему был противопоказано воздух, обогащенный озоном, вот мозг и не выдержал", - написала волонтер.

Фото: Роман (facebook.com/Светлана Голуб)

"Я ему УБД добилась, ушла с работы, каждый день ходила в военкомат. Он должен был после окончания смены сразу лечь в госпиталь. Не успел", - мама тяжело вздыхает", - добавила Светлана Голуб

Карта ПриватБанк для помощи семье погибшего бойца: 5168757322170830 Шваб Елизавета Игоревна (сестра Ромы)

Скриншот поста (facebook.com/Светлана Голуб)

Ранее сообщалось, что в Хмельницком провели в последний путь бойца, погибшего в зоне ООС.

Военный погиб 17 июля в зоне проведения боевых действий вблизи Попасной. Он служил в 14 отдельной механизированной бригаде по контракту, был командиром отделения. В подчинении имел четыре бойца и БМП1.

Похоронили Ивана Мельника на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. Провести бойца в последний путь пришли его родные, собратья и земляки.У Героя остались брат и мать.

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