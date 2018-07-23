Фото: pixabay

Військовий захищав Донецький аеропорт

У мережі показали фото загиблого молодого "кіборга" Роману, який свого часу захищав Донецький аеропорт від бойовиків. Його опублікувала знімок волонтер Світлана Голуб на своїй сторінці в Facebook

"Важка контузія, отримана при захисті Донецького аеропорту, вимагала розміреного життя по годинах і постійного лікування. Але в сучасних хлопчиків, які хочуть чогось добитися в житті, зовсім інші швидкості. Мозок не витримав: крововилив", - написала вона.

Фото: Роман (facebook.com/Светлана Голуб)

Волонтер розповіла, що Роман був родом з Донецька. У 2014 році він проходив службу і вирушив захищати аеропорт. Після важкої контузії боєць проходив лікування в харківському госпіталі.

"У мене поламався телефон, а там всі контакти. Ромка помер під Києвом, в дитячому таборі був вожатим. Йому було протипоказано повітря, збагачене озоном, ось мозок і не витримав", - написала волонтер.

Фото: Роман (facebook.com/Світлана Голуб)

"Я йому УБС домоглася, пішла з роботи, кожен день ходила в військкомат. Він повинен був після закінчення зміни відразу лягти в госпіталь. Не встиг", - мама тяжко зітхає", - додала Світлана Голуб

ПриватБанк Карта для допомоги родині загиблого бійця: 5168757322170830 Шваб Єлизавета Ігорівна (сестра Роми)

Скріншот поста (facebook.com/Світлана Голуб)

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому провели в останню путь бійця, який загинув в зоні ООС.

Військовий загину 17 липня в зоні проведення бойових дій поблизу Попасній. Він служив в 14 окремій механізованій бригаді за контрактом, був командиром відділення. У підпорядкуванні мав чотири бійці і БМП1.

Поховали Івана Мельника на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Провести бійця в останню путь прийшли його рідні, побратими і землякі.У Героя залишилися брат і мати.

Герої, загиблі в червні 2018