В сети опубликовали список с фотографиями боевиков "ДНР - ЛНР", погибших в июле

Иллюстративное фото: боевики "ДНР" (YouTube screenshot)

Список, опубликованный в Facebook был дополнен любопытным комментарием

В социальной сети недавно опубликовали список боевиков из так называемых ЛНР-ДНР, которые погибли на Донбассе. Этот список был опубликован в лояльной к боевикам, российской соцсети " Вконтакте", а позже его выгрузили и на Facebook.

На опубликованный список с вражескими боевиками обратил внимание зам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он опубликовал его на своей странице соцсети.

Скриншот публикации Григория Тука (facebook.com/george.tuka)

В сообщении на странице Тука в Facebook список дополнен любопытным комментариями - один из оккупантских боевиков угрожал детям и подорвался на гранате в нетрезвом состоянии. Еще один погибший из списка оказался гражданином России.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что боевики на Донбассе под видом учений готовят масштабную мобилизацию.

Оригинальная публикация сообщества "Вконтакте" содержит также фотографии боевиков.

Скриншот публикации и фотоиз "Вконтакте"

Напомним также и от факт, что от террористов на Донбассе страдают не только наши бойцы, но и мирное население. Так недавно одна пожилая пара рассказала о жизни на прифронтовой территории, а в сети рассказали о том, как украинские военные защищаются от врага его же оружием.

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