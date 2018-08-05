В мережі опублікували список з фотографіями бойовиків "ДНР - ЛНР", які загинули у липні

STYLER LIFE 05.08.2018 - 18:27
Ілюстративне фото: бойовики "ДНР" (YouTube screenshot) Ілюстративне фото: бойовики "ДНР" (YouTube screenshot)

Список, опублікований у Facebook було доповнено цікавим коментарем

В соціальній мережі нещодавно опублікували список бойовиків з так званих ЛНР-ДНР, які загинули на Донбасі. Цей список був опублікований у лояльній до бойовиків, російської соцмережі "Вконтакте", а пізніше його вивантажили і на Facebook.

На опублікований список з ворожими бойовиками звернув увагу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Він опублікував на своїй сторінці соцмережі.

В мережі опублікували список з фотографіями бойовиків &quot;ДНР - ЛНР&quot;, які загинули у липні

Скріншот публікації Григорія Лою (facebook.com/george.tuka)

В повідомленні на сторінці Тука у Facebook список доповнено цікавими коментарями - один з оккупантских бойовиків погрожував дітям і підірвався на гранаті в нетверезому стані. Ще один загиблий зі списку виявився громадянином Росії.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те, що бойовики на Донбасі під виглядом навчань ротовят масштабну мобілізацію.

Оригінальна публікація спільноти "Вконтакте" містить фотографії бойовиків.

В мережі опублікували список з фотографіями бойовиків &quot;ДНР - ЛНР&quot;, які загинули у липні

В мережі опублікували список з фотографіями бойовиків &quot;ДНР - ЛНР&quot;, які загинули у липні

Скріншот публікації та фото з "Вконтакте"

Нагадаємо також і від факт, що від терористів на Донбасі страждають не тільки наші бійці, але й мирне населення. Так нещодавно одна літня пара розповіла про життя на прифронтовій території, а в мережі розповіли про те, як українські військові захищаються від ворога його ж зброєю.

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Теги:  АТО,  боевики,  список