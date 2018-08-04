"Под видом учений": боевики на Донбассе готовят масштабную мобилизацию

Иллюстративное фото: боевики (коллаж: Styler)

Террористы начали набирать даже тех, кто "вообще не подлежал призыву"

Боевики с оккупированных районов Донбасса готовят масштабную мобилизацию местного населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы в составе объединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

Более того, для этого террористы даже решились на смену так называемого "законодательства".

"Так, в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые раньше не подлегали призыву вообще, в том числе и иностранцы, которые пребывают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, известная украинская волонтер Наталья Юсупова сделала публикацию на своей странице в Facebook, где попросила небезразличных граждан о помощи украинским военным.

Ранее Юсупова остро высказалась о моральных ценностях и коррупции при ДТП в Украине.

Также Наталья Юсупова вспомнила, как начала заниматься волонтерством (фото).

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