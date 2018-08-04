"Під виглядом навчань": бойовики на Донбасі готують масштабну мобілізацію

Ілюстративне фото: бойовики (колаж: Styler)

Терористи почали набирати навіть тих, хто "взагалі не підлягав призову"

Бойовики з окупованих районів Донбасу готують масштабну мобілізацію місцевого населення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Російське окупаційне командування активізував підготовку до чергового масштабного заклику місцевого населення для проходження так званої військової служби у складі об'єднань та частин 1 і 2 АК ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Більш того, для цього терористи навіть зважилися на зміну так званого "законодавства".

"Так, до складу мобілізаційного резерву включаються особи, які раніше не подлегали заклику взагалі, в тому числі й іноземці, які перебувають на окупованих територіях Донецької і Луганської областей", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, відома українська волонтер Наталія Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян про надання допомоги українським військовим.

Раніше Юсупова гостро висловилася про моральні цінності та корупцію при ДТП в Україні.

Також Наталія Юсупова згадала, як почала займатися волонтерством (фото).

Герої, що загинули в липні 2018 (video.rbc.ua)