Лучше остаться дома: синоптики дали прогноз на 30 июля

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Грозы и дожди со шквальным ветром продолжатся в западных областях Украины, а на Востоке будет аномальная жара

В понедельник, 30 июля на Севере и Западе страны ожидаются мощные осадки - ливни с грозами, также есть вероятность выпадения града. Такой неутешительный прогноз опубликовал сайт "Укргидрометцентра".

В южной центральной и восточной части Украины наоборот будет жарко и сухо. Небо будет облачным, однако дождей не будет. Днем в этих частях страны воздух прогреется до +29…+35 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +19…+23 градуса.

На Западе и Севере продолжится дождливая погода, ожидаются грозовые ливни с градом, молниями и шквалами. Однако это никак не повлияет на температуру. Погода здесь обещает быть по-летнему жаркой. Воздух днем прогреется от +28…до +31 градусов по Цельсию. Ночью же погода будет такой же, как и в остальных частях Украины

В Киеве будет облачно и, днем ожидаются дожди. Днем в столице столбики термометров покажут +28…+30 градусов выше нуля, ночью температура опустится до +19…+21 градуса. Также синоптики предупреждают о восточном шквальном ветре.

Фото: Прогноз погоды в Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, что в Мьянме из-за сильных ливней, тысячи людей покинули свои дома. Также ранее затопило столицу Украины и украинцев шокировали последствия мощного ливня и, в связи с этим, в сети появились забавные мэмы.

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