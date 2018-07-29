Краще залишитися вдома: синоптики дали прогноз на 30 липня

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Грози і дощі зі шквальним вітром продовжаться в західних областях України, а на Сході буде аномальна спека

У понеділок, 30 липня на Півночі та Заході країни очікуються потужні опади - зливи з грозами, також є ймовірність випадання граду. Такий невтішний прогноз опублікував сайт "Укргідрометцентру".

У південній центральній та східній частині України навпаки буде спекотно і сухо. Небо буде хмарним, однак дощів не буде. Вдень в цих частинах країни повітря прогріється до +29...+35 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +19...+23 градуси.

На Заході і Півночі продовжиться дощова погода, очікуються грозові зливи з градом, блискавками і шквалами. Однак це ніяк не вплине на температуру. Погода тут обіцяє бути по-літньому спекотної. Повітря вдень прогріється від +28...+31 градусів за Цельсієм. Вночі ж погода буде такою ж, як і в інших частинах України

В Києві буде хмарно і, вдень очікуються дощі. Вдень у столиці стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів вище нуля, вночі температура опуститься до +19...+21 градуси. Також синоптики попереджають про східному шквальном вітрі.

Фото: Прогноз погоди в Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що у М'янмі через сильні зливи, тисячі людей покинули свої будинки. раніше затопило столицю України і українців шокували наслідки потужного зливи і, у зв'язку з цим, мережі з'явилися забавні мемы.

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