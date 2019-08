Лучшие события августа: куда пойти в Киеве в последний месяц лета

Даже в более спокойные времена в Киеве скучать не приходится, а последний летний месяц и вовсе подготовил для жителей и гостей столицы десятки крутых мероприятий на любой вкус. Благотворительные барахолки, фестивали, музыкальные концерты, творческие вечера и многое другое - в августовской подборке Styler.

The 1975

Арт-завод Платформа

1 августа, 19:00

Стоимость: 1190-1990 грн / Приобрести билеты

Когда-то синглы The 1975 не хотел брать ни один лейбл, поэтому молодые британцы создали собственный – многие популярные коллективы могут только позавидовать такой творческой свободе. Их жанр можно постараться описать как инди-рок, вдохновленный поэзией Джека Керуака и других американских битников. Независимость от продюсеров звукозаписывающих компаний, которые прежде всего заботятся о продажах альбомов, стала одной из причин нынешнего успеха The 1975 – сегодня "манчестерская четверка" считается одной из самых популярных групп Великобритании. 1 августа они впервые выступят в Украине и представят сразу два новых альбома: "A Brief Inquiry into Online Relationships" и совсем свежий "Notes on a Conditional Form".

The 1975

Ducktails

ЮБК

6 августа, 20:00

Стоимость: 400 грн / Приобрести билеты

Творчество мультиинструменталиста Мэтта Монданила, по его собственным словам, навеяно снами, поэтому не удивляйтесь термину "гипнагогический инди-поп" в названии жанра – бывший участник группы Real Estate и лидер-основатель Ducktails лично создал подобный термин для описания своей музыки. Последнее время Мэтт записывал альбом "Watercolors", а результат творческого процесса вы сможете услышать одними из первых – только если 6 августа решите заглянуть на концерт Ducktails, который пройдет в клубе ЮБК на Трухановом острове.

Ducktails

Белые Ночи

Арт-завод Платформа

16 августа, 20:00

Стоимость: 350-450 грн / Приобрести билеты

Если у вас при словах "белые ночи" возникает ассоциация с необычным природным явлением, то в Киеве эти слова означают нечто совершенно другое – безбашенные вечеринки до рассвета, которые дважды в году проходят на Арт-заводе Платформа. Их девиз — "Ночь ярче дня", а кредо – веселиться и танцевать до победного конца! Для этого на вечеринке созданы все необходимые условия: 5 танцполов с максимально разнообразной музыкой – от олдскульного хип-хопа до инди-рока и техно. Угощения на фудкорте от Ulichnaya Eda и алкогольные коктейли помогут зарядиться энергией, чтобы сил хватило до самого утра. Готовьтесь зажечь ночь с 16 на 17 августа – будет весело и громко!

Белые Ночи (фото: Антон Терещенко)

Кураж Базар: Рэп Шмэп Йо

19-й павильон ВДНГ

17-18 августа, 11:00

Стоимость: 150-250 грн / Приобрести билеты

Тема следующего Кураж Базара посвящена уличной культуре и всем её проявлениям. На "Рэп Шмэп Йо" можно без опаски рисовать граффити на стенах, кататься на скейтборде, исполнять трюки на рампе, смотреть как танцуют би-бои, танцевать и наслаждаться по-летнему непринужденной атмосферой. Давно знакомые элементы и особенности Кураж Базара остаются на месте: барахолка, фудкорт от Ulichnaya Eda, фото-зоны, инсталляции и множество других развлечений. Музыкальным хедлайнером вечеринки объявлена новая украинская суперзвезда Alyona Alyona, поэтому ждем вас 17-18 августа в 19-м павильоне ВДНГ. Детям до 12 лет вход бесплатный!

Alyona Alyona

Latin Shadow

Пикник Сад ВДНГ

17 августа, 18:00

Стоимость: свободный вход

Fantastic Jazz Band принимает гостей в Саду ВДНГ, чтобы сыграть им латино-американскую классику LATIN SHADOWS. Вас ждут завораживающий микс огненного ритма и сказочные гармонии южноамериканского континента. Прозвучат пьесы бразильской и афро-кубинской музыкальной культуры. Посетителей просят захватить покрывала для сидения.

Latin Shadow

СБПЧ

ЮБК

18 августа, 20:00

Стоимость: 420 грн / Приобрести билеты

Прошлой весной СБПЧ в очередной раз нарушили установленные границы музыкальных жанров и выпустили невероятный в своей универсальности альбом "Мы не спали – мы снились". Их музыка идеально подходит в качестве саундтрека для жизни. В нем нашлось место и для веселья, и для любви, и для прыжков на батуте, и даже для ночных прогулок по городу с любимым человеком. И вот СБПЧ возвращаются в Киев с презентацией новой музыкальной программы "Динозавр и другие забытые животные", которая состоит из лучших песен коллектива за 11 лет существования, поэтому отлично подойдет как старым фанатам, так и новым поклонникам. Встречаемся 18 августа на ЮБК!

СБПЧ

Foals

Арт-завод Платформа

27 августа, 19:00

Стоимость: 1190-1790 грн / Приобрести билеты

По многочисленным требованиям верных фанатов и всех посетителей предыдущего концерта Foals в Киеве – "оксфордские жеребята" возвращаются в украинскую столицу с большим сольным концертом. Четыре года Foals не выпускали нового материала, но 27 августа на арт-заводе Платформа представят альбом из двух частей "Everything Not Saved Will Be Lost", который они написали во время годового творческого отпуска. Видимо, проведенное на звукозаписывающей студии время пошло музыкантам на пользу и, свежие и отдохнувшие, они в очередной раз продемонстрируют поклонникам, почему Foals считаются мастерами живых выступлений.

Foals

Вера Полозкова

Всі. Свої D12

28 августа, 20:00

Стоимость: 450-1550 грн / Приобрести билеты

Современная поэзия отличается от произведений авторов-классиков. Она избавилась от театрального пафоса, сложносочиненных предложений и цепляет читателя, прежде всего, невероятной искренностью и легким стилем. А когда слушаешь Веру Полозкову, кажется, что каждое слово из уст поэтессы описывает твою жизнь. Её, безусловно, талантливая любовная лирика превратила интернет-блогершу в одну из самых популярных поэтесс СНГ. На её концертах собираются тысячи человек и следят за каждым её словом. Даже на больших концертных площадках Вере удается сохранить атмосферу дружеского квартирника, так что готовьтесь к теплу, ярким эмоциям и ласковой музыке. Долгожданный летний концерт пройдет в необыкновенном месте – на самой красивой летней террасе Киева "Всі. Свої D12".

Вера Полозкова

Кава Квест Фест

ВДНГ

31-августа 11:00 - 1 сентября, 22:00

Стоимость: 100 грн / Приобрести билеты

Фестиваль для настоящих ценителей и фанатов кофе, а также для всех, кто хочет больше узнать про кофейную индустрию – отыскать новые вкусы, выведать у специалистов секреты создания собственного бизнеса, посмотреть на ярмарку с новейшим профессиональным оборудованием, познакомиться с интересными людьми или просто отдохнуть от шума мегаполиса за прогулкой с чашечкой любимого напитка. Программа двухдневного фестиваля насыщена событиями: чемпионат среди бариста, лекции, мастер-классы, кинопоказы, выступление музыкальных коллективов, кофе от более чем 50 столичных заведений, и всё-всё-всё, что только имеет отношение к миру кофе и о чем вы даже не догадывались. Кофейный праздник надолго заряжает позитивом и энергией, поэтому советуем приходить с друзьями или семьей!

Кава Квест Фест