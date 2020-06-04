Лунное затмение 5 июня: что категорически нельзя делать в этот день

Лунное затмение в июне 2020 года будет уникальным явлением, так как оно откроет коридор затмений. Такие дни несут свою собственную энергетику и изменяют кардинально жизнь человека. Нужно этот период провести правильно, чтобы не навлечь на себя серьезные неприятности.

Астрологи рекомендуют в этот день быть очень осторожными, отказаться от принятия важных и импульсивных решений, пишет издание SlovoFraza.

Что категорически нельзя делать 5 июня

В такие дни стоит очень аккуратно относиться к деньгам и эмоциям, так как есть вероятность потратить крупную сумму на ненужные вещи. Не стоит передавать свои накопления чужим людям, возможно мошенничество.

Нельзя давать взаймы, брать в долг, а также оформлять кредиты.

Нельзя назначать важные встречи, их лучше перенести на более благоприятное время. Все решения, принятые в этот день, могут оказаться неверными, привести к потерям, размолвкам или банкротству.

В этот день не стоит запускать новые проекты и начинания. Все планы, которые были назначены на этот день, могут не осуществиться. Возможны провалы в будущем.

Не стоит назначать в этот день собеседования. Они могут оказаться неудачными.

Что нужно делать 5 июня

В эти дни стоит переосмыслить свое прошлое и составить планы на будущее. Для таких размышлений стоит уединиться и провести время в спокойной обстановке.

Можно проводить ритуалы по очищению и освобождению. Нужно попрощаться с прошлым, которое себя отжило. Однако не стоит принимать решения сгоряча и на эмоциях.

В пятницу, 5 июня, астрологи рекомендуют уделить время развлечениям и направить свои мысли на позитивные эмоции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в июне украинцев ждет коридор затмений и сообщали, что говорят по этому поводу астрологи.

А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака во время полнолуния в июне.