В luxury-отеле Ярославского Kharkiv Palace 5* прошел всемирно известный ELLE Active Forum

Спикеры поделились секретами успешной карьеры, опытом в достижении успеха в жизни и бизнесе

Харьковский luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, принял всемирно известное мотивационное мероприятие для успешных женщин ELLE Active Forum 2019, которое прошло в стенах лучшего отеля первой столицы Украины 2 марта.

Это мероприятие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае и Японии. В 2017 и 2018 году форум принимал Киев, а в нынешнем году организаторы сменили локацию и пригласили участниц в Kharkiv Palace 5*.

ELLE Active Forum

Спикеры поделились с двумя сотнями успешных и стремящихся к успеху амбициозными гостьями ELLE Active Forum 2019 секретами успешной карьеры, work-life balance, опытом в достижении успеха в жизни и бизнесе. Пул выступающих мероприятия традиционно составляют женщины, покорившие профессиональные высоты и добившиеся успеха и славы - известные бизнес-леди, писательницы, телеведущие, практикующие психологи и просто успешные украинки.

В этом году среди звездных спикеров форума - хореограф Илона Гвоздева, Ирина Филиппова - супруга высокопоставленного украинского дипломата, Посла Украины во Франции, Монако и Нидерландах, звездная телеведущая Маша Ефросинина, life-коуч Юлия Беляева, а также одна из успешнейших украинских бизнесвумен Марина Авдеева.

Маша Ефросинина рассказала, как все успевать, а также каким образом карьерный успех становится лучшим спутником личной жизни и материнства, как перестать позволять обществу влиять на принятие собственных решений.

Маша Ефросинина

"Вдохновилась, наполнилась, перезагрузилась, получила эмоциональный пинг-понг. Готова к новым целям, планам и снова в бой. И, конечно, самый главный вывод к которому я пришла, прослушав весь форум и выслушав всех спикеров, что баланс это очень тонкая грань, которая практически недостижима, но все зависит только от нас и от нашего мироощущения", - поделилась своими впечатлениями от ELLE Active Forum 2019 в luxury-отеле Kharkiv Palace 5* звездный спикер мероприятия хореограф Илона Гвоздева.

На украинском ELLE Active Forum в предыдущие годы с лекциями выступали Катя Осадчая, Алла Клименко, Наталья Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус и Екатерина Богомолова, Ольга Фреймут.

Luxury-отель Kharkiv Palace 5* - современная визитная карточка Украины, Это излюбленное место для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, встреч политиков и дипломатов международного уровня, составляющих основу культурной, политической и деловой жизни Харькова и страны. Luxury-отель Kharkiv Palace 5* был возведен по инициативе и за счет инвестиций известного украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Евро-2012, и стал первой гостиницей класса "люкс" в Харькове. Общая сумма инвестиций в проект составила 126 млн долларов. Оператором строительства выступила группа DCH.

В 2019 году luxury-отель Kharkiv Palace *5 признан лучшим в двух номинациях престижной международной отельной премии International Hospitality Awards среди объектов индустрии гостеприимства 21 страны мира. Kharkiv Palace *5 - лидер в категориях Лучший пятизвездочный бизнес-отель и Best MICE Hotel.

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