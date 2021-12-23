Во Львове мужчина переодевался в женщину и пробирался в школы: в туалетах приставал к детям

Полиция задержала мужчину

Полиция поймала 50-летнего педофила в женской одежде, его выдали очень странные сапоги. Это произошло 21 декабря, подозреваемый пытался спастись бегством.

Нацгвардиец Виталий Жупанский сообщил, что на момент задержания подозреваемый в педофилии также был одет в женскую одежду.

"Когда он расстегнул куртку, на свитере у него был белый бюстгальтер", – отметил нацгвардеец Владислав Гриценчук.

Накануне педофил проник в одну из львовских школ, зашел в туалет и требовал от 7-летней девочки, чтобы она разделась. Он сказал ребенку, что он врач и нужно провести осмотр. Ученицу спасла вовремя вошедшая учительница.

Стало известно, что такие инциденты происходили несколько раз в разных школах.

Педофил в розыске и судим

Далее выяснилось, что подозреваемый из Киева и находится в розыске. В сентябре 2021 года мужчина, очень похожий на задержанного во Львове, в женской одежде зашел и в киевскую школу, и пытался развратить школьников. Об инциденте администрация не захотела говорить подробно.

Заместитель директора школы по воспитательной работе Александр Бисик убеждает, что ребенок физически не пострадал, однако у него был стресс.

Тогда злоумышленника задержали, он вышел под залог в 180 тысяч гривен и нарушил условия освобождения.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook сообщила, что подозреваемый действительно находился в розыске за то, что он проник в школу и приставал к детям.

"Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 тыс. грн. Проведя около месяца в следственном изоляторе, подозреваемый вышел на свободу - мать внесла за него залог", - сообщила Надежда Максимец.

После этого он сбежал в Харьков, сказав, что едет якобы ухаживать за больной матерью. Там он ограбил женщину и скрылся. Впоследствии женщина умерла, но сын даже не пришел к ней на похороны.

Что грозит преступнику

Сейчас 50-летнего мужчину задержали на два месяца без права внесения залога. Если его вину докажут - ему грозит до 8 лет тюремного заключения.