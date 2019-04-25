Под Львовом подростки убили ровесника и выложили фото трупа в сеть

Под Львовом в городе Жовква трое подростков убили 17-летнего парня из-за того, что он был должен им деньги. Но одного убийства им было мало, и они сфотографировали труп и выложили фото в одной из соцсетей. Об этом сообщает Национальная полиция Львовской области.

Вчера, 24 апреля, в полицию поступило сообщение, что в социальной сети выставили фотографию, которая может свидетельствовать о возможном убийстве человека.

Полиция проверила эту информацию и она подтвердилась. Тело молодого человека с многочисленными телесными ранами было обнаружено закопанном в одном из домохозяйств города Жовква.

Под Львовом трое подростков убили парня (иллюстративное фото: facebook.com/dnpr.panorama-ID37367)

В полиции установили, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале дома в Жовкве молодого человека жестоко избили его трое знакомых. Двое ребят были местными, им 15 и 17 лет, а другой 17-летний парень является жителем одного из сел Жовковского района.

Когда подростки увидели, что избитый не подает признаков жизни, тело решили закопать. При этом они сфотографировали труп и один из злоумышленников выставил фото в соцсети.

Полицейские допросили молодых убийц в присутствии их родителей и психолога. Выяснилось, что парни забили до смерти своего знакомого за то, что он был должен 12 тысяч гривен и не мог вернуть долг.

По факту преступления открыто уголовное производство за умышленное тяжкое телесное повреждение, Статья ч.2 ст.121 предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Напомним, что подозреваемый в убийстве мужчины в "Сильпо" скрывался от полиции три недели.

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