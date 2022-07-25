Во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет: что известно
Во Львовской области решили отменить классы с русским языком обучения. До недавнего времени в некоторых школах города были классы с русским языком обучения в обычных государственных школах.
Об том, что таких классов больше не будет, рассказал советник главы Львовской ОВА Олег Радык.
"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - рассказал Олег Радык.
Он уточнил, что официально будет известно до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования.
На данный момент неизвестно, что ждет российские школы во Львове, а их сейчас есть несколько - №17, 45, 50, 52 и лицей №6.
В этих учебных заведениях большинство классов на русском языке обучения. Еще зимой в управлении образования Львова сообщили, что закрывать эти школы не планируют и 40% предметов в этой школе преподают на украинском языке.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что преподаватель КПИ попал в скандал из-за любви к "русскому миру" - украинский язык он называл "сухим и убогим".
А еще мы писали о том, что во Львове девушке отказали в работе из-за того, что она отказалась переходить на русский язык.