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Во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет: что известно

Новина українською →
Понедельник 25 июля 2022 15:40
Во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет: что известно Фото: Классов с русским языком обучения во Львовской области не будет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области решили отменить классы с русским языком обучения. До недавнего времени в некоторых школах города были классы с русским языком обучения в обычных государственных школах.

Об том, что таких классов больше не будет, рассказал советник главы Львовской ОВА Олег Радык.

"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации", - рассказал Олег Радык.

Он уточнил, что официально будет известно до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

На данный момент неизвестно, что ждет российские школы во Львове, а их сейчас есть несколько - №17, 45, 50, 52 и лицей №6.

В этих учебных заведениях большинство классов на русском языке обучения. Еще зимой в управлении образования Львова сообщили, что закрывать эти школы не планируют и 40% предметов в этой школе преподают на украинском языке.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что преподаватель КПИ попал в скандал из-за любви к "русскому миру" - украинский язык он называл "сухим и убогим".

А еще мы писали о том, что во Львове девушке отказали в работе из-за того, что она отказалась переходить на русский язык.

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Львовская область образование школа
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