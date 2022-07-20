Во Львове девушке отказали в работе из-за отказа перейти на русский язык: детали скандала

Во Львове известную ювелирная компания "Золотой век" обвинили в толеровке русского языка среди работников. Во время собеседования 21-летняя Виктория Савинкова заявила, что ей отказали в работе после того, как она попросила руководителя перейти на украинский язык.

Что известно о скандале

Инцидент произошел в понедельник, 18 июля. Девушка рассказала, что ей отказали в работе в компании "Золотой век", поскольку она не разговаривает на русском языке.

"Я откликнулась на вакансию восковщицы или тавровщика. Собеседование состоялось на ул. Кургановича, 9 возле гостиницы, я общалась с работником компании Владимиром. Сначала он говорил со мной на украинском языке: попросил рассказать о себе", - сказала девушка.

Однако уже впоследствии мужчина начал задавать уточняющие вопросы уже на русском языке. Девушка попросила его продолжить беседу на украинском, на что он отреагировал негативно.

"Сказал, что я не имею права у своего руководителя требовать говорить на другом языке", - рассказала Виктория Савинкова.

Тогда между работником компании и Викторией возник конфликт. После этого Владимир сказал, что в Украине есть русскоязычные военнослужащие и как девушка к ним относится.

"Я ответила, что у меня отец - военнослужащий и что военные против распространения русского языка. После этого Владимир начал говорить, что у них в компании все сотрудники русскоязычные и я, наверное, не найду с ними общего языка", - добавила она.

По словам девушки, далее работник компании предложил ей пройти собеседование на английском языке.

"Я на это согласилась. Но он не перешел на английский и сказал, что не представляет, как я буду работать в их компании, и тогда мы попрощались", - отметила Виктория.

Что рассказали в компании

После огласки девушки в Instagram ей написали представители компании "Золотой век", чтобы узнать детали инцидента.

"Они спросили, в каком городе это произошло, где и когда. Я подробно все объяснила. Через сутки они написали, что приносят извинения и что с работниками компании будет проведена работа", - говорит девушка.