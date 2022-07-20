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У Львові дівчині відмовили у роботі через відмову перейти на російську мову: деталі скандалу

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Львів, Середа 20 липня 2022 17:28
У Львові дівчині відмовили у роботі через відмову перейти на російську мову: деталі скандалу У Львові "Золотий вік" потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові відому ювелірна компанія "Золотий вік" У Львові відому ювелірна компанія "Золотий вік" звинуватили у толеруванні російської мови серед працівників. Під час співбесіди 21-річна Вікторія Савінкова заявила, що їй відмовили у ро​боті після того, як вона попросила керівника перейти на українську мову.

Після розголосу дівчини у Instagram представники компанії перепросили, пише Zaxid.

Що відомо про скандал

Інцидент стався у понеділок, 18 липня. Дівчина розповіла, що їй відмовили у роботі в компанії "Золотий вік", оскільки вона не розмовляє російською мовою.

"Я відгукнулась на вакансію восківниці або таврувальника. Співбесіда відбулась на вул. Кургановича, 9 біля готелю, я спілкувалась з працівником компанії Володимиром. Спочатку пан Володимир говорив зі мною українською мовою: попросив розказати про себе", - сказала дівчина.

Однак вже згодом чоловік почав ставити питання уточнюючі питання вже російською мовою. Дівчина попросила його продовжити бесіду українською, на що він відреагував негативно.

"Сказав, що я не маю права у свого керівника вимагати говорити іншою мовою", - розповіла Вікторія Савінкова.

Тоді між працівником компанії та Вікторією виник конфлікт. Після цього Володимир сказав, що в Україні є російськомовні військовослужбовці і як дівчина до них ставиться.

"Я відповіла, що у мене батько - військовослужбовець і що військові проти поширення російської мови на неокупованих територіях. Після цього пан Володимир почав казати, що у них в компанії всі працівники російськомовні і я, напевно, не знайду з ними спільної мови", - додала вона.

За словами дівчини, далі працівник компанії запропонував їй пройти співбесіду англійською мовою.

"Я на це погодилась. Але він не перейшов на англійську і сказав, що не уявляє, як я буду працювати в їхній компанії, і тоді ми попрощались", - зазначила Вікторія.

Що розповіли в компанії

Після розголосу дівчини у Instagram їй написали представники компанії "Золотий вік", щоб дізнатись деталі інциденту.

"Вони запитали, в якому місті це відбулось, де і коли. Я детально все пояснила. Через добу вони написали, що приносять вибачення і що з працівниками компанії буде проведена робота", - каже дівчина.

Раніше ми повідомляли, що Тарас Тополя жорстко пройшовся по зіркам, яким "важко" спілкуватись українською.

Також ми писали, що в Одесі відвідувач магазину вимагав, щоб його обслужили російською мовою.

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