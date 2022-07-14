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Тарас Тополя жорстко пройшовся по зіркам, яким "важко" спілкуватись українською: "є такий діагноз"

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Четвер 14 липня 2022 14:37
Тарас Тополя жорстко пройшовся по зіркам, яким "важко" спілкуватись українською: "є такий діагноз" Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Марина Настевич

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни вступив у лави ТрО і зараз працює військовим парамедиком на фронті, висловився про мовне питання в Україні.

Зокрема, він жорстко відреагував на слова деяких зірок, яким "складно" перейти з російської на державну мову. У програмі Час:Online на 5 каналі артист заявив, що вважає подібні виправдання абсурдними.

Тополя порадив людям, які не можуть вивчити та перейти на українську мову, звернутися до лікаря.

"Коли людина, проживаючи стільки років в Україні, каже, що їй складно перейти на українську мову... Є такий діагноз у медицині - імбецил. Можливо, потрібно вести до лікаря - щелепу російськомовну міняти, вставляти імплант. Це дико, абсурд, я цього не розумію", - поділився своєю думкою музикант.

За словами Тараса, він більше не може бути толерантним у цьому питанні.

"Якщо раніше я був ще дуже толерантним у цьому питанні, бо мова - це як одяг. Ось людина звикла носити певний одяг, так звикла і до мови. Тут більше психологічний бар'єр. Коли людина каже: "Мені психологічно важко перейти" і зізнається в цьому чесно... І тут вступає в гру така штука, як "А давай я тобі допоможу, давай я тебе підтримаю". А коли людина каже, що їй важко, тому що вона не може нею користуватися, тому що вона не знає мови - це діагноз", - вважає виконавець.

Як приклад Тополя навів власні відносини з англійською мовою, яку він хоч і вчив, але до війни ніколи не використовував у побутовому спілкуванні і знав неідеально. Але від початку повномасштабного вторгнення РФ артист дав понад сотню інтерв’ю англійською мовою західним ЗМІ - адже було дуже важливо розповідати закордонній аудиторії правду.

"І от мені було важко згадати англійську мову. І пояснювати нею все, особливо на військову тематику. Але мені це потрібно було зробити. І вже на п'ятому, на сьомому, на п'ятнадцятому інтерв'ю мені стало легше, тому що я почав користуватися англійською мовою. Плюс, коли журналісти кажуть, що я досить непогано говорю і вони мене розуміють, це дало мені ще більшу впевненість у тому, що я все правильно роблю", - поділився Тарас.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відреагувала на скандал через російську мову, в який співачка втрапила через те, що у своєму спільному з Машею Єфросиніною шоу "Дорослі дівчатка" вони відмовилися переходити на українську. Знаменитості продовжили вести свій YouTube-проєкт російською мовою, аргументуючи це тим, що їм так легше доносити свою думку.

Ми також писали, що Тарас Тополя розчулив фото зустрічі з дружиною Alyosha, яку не бачив майже 5 місяців.

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Тарас Тополя Антитіла
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