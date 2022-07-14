ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском: "есть такой диагноз"

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 14:37
Тарас Тополя жестко прошелся по звездам, которым "трудно" общаться на украинском: "есть такой диагноз" Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Автор: Марина Настевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны вступил в ряды ТрО и сейчас работает военным парамедиком на фронте, высказался о языковом вопросе в Украине.

В частности, он жестко отреагировал на слова некоторых звезд, которым "сложно" перейти с русского на государственный язык. В программе Час:Online на 5 канале артист заявил, что считает подобные оправдания абсурдными.

Тополь посоветовал людям, которые не могут выучить и перейти на украинский язык, обратиться к врачу.

"Когда человек, проживая столько лет в Украине, говорит, что ему сложно перейти на украинский язык... Есть такой диагноз в медицине - имбецил. Возможно, нужно вести к врачу - челюсть русскоязычную менять, вставлять имплант. Это дико, абсурд, я этого не понимаю", - поделился своим мнением музыкант.

По словам Тараса, он больше не может быть толерантным в этом вопросе.

"Если раньше я был еще очень толерантным в этом вопросе, потому что язык - это как одежда. Вот человек привык носить определенную одежду, так привык и к языку. Здесь больше психологический барьер. Когда человек говорит: "Мне психологически трудно перейти" и признается в этом честно... И тут вступает в игру такая штука, как "А давай я тебе помогу, давай я тебя поддержу". А когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может им пользоваться, потому что он не знает языка - это диагноз", - считает исполнитель.

В качестве примера Тополя привел собственные отношения с английским языком, который он хоть и учил, но до войны никогда не использовал в бытовом общении и знал неидеально. Но с начала полномасштабного вторжения РФ артист дал более сотни интервью на английском языке западным СМИ - ведь было очень важно рассказывать зарубежной аудитории правду.

"И вот мне было трудно вспомнить английский язык. И объяснять на нем все, особенно на военную тематику. Но мне это нужно было сделать. И уже на пятом, на седьмом, на пятнадцатом интервью мне стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком. Плюс, когда журналисты говорят, что я достаточно неплохо говорю и они меня понимают, это дало мне еще большую уверенность в том, что я все правильно делаю", - поделился Тарас.

Напомним, ранее Оля Полякова отреагировала на скандал из-за русского языка, в который певица попала из-за того, что в своем совместном с Машей Ефросининой шоу "Взрослые девочки" они отказались переходить на украинский. Знаменитости продолжили вести свой YouTube-проект на русском языке, аргументируя это тем, что им так легче доносить свое мнение.

Мы также писали, что Тарас Тополя растрогал фото встречи с женой Alyosha, которую не видел почти 5 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарас Тополя Антитіла
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь