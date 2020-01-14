Во львовской поликлинике на Маланку врач удивила выходкой: разгорается скандал

Во Львове врач отличился странной выходкой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Во Львове из-за поверья врач пропустил мужчину вне очереди перед женщиной

Во Львове в поликлинике врач принял первого пациента мужчину, хотя в очереди перед ним стояла женщина. Как рассказал в сети журналист Отар Довженко, который стал очевидцем подобной "рокировки" под кабинетом медика, такое решение было принято по причине поверья, что на праздник Маланки 14 января утром в гости вначале должен заходить парень - чтобы год был удачный.

Инцидент произошел в поликлинике 4-й львовской городской клинической больницы.

Пост в Facebook, в котором была описана ситуация, вызвал большой резонанс в обществе и массу возмущенных комментариев - как с упреками в адрес врачей - сторонников традиций, так и в сторону самого журналиста - мол, "раздувает" скандал на пустом месте.

Довженко назвал ситуацию "средневековьем", а обычай - дискриминацией по половому признаку, однако признал, что никто из пациентов не протестовал, чтобы пропустить по просьбе семейного врача мужчину с талончиком на прием на позднее время, нежели у других в очереди.

"Не знаю, касается ли как-нибуть традиция пускать первым в дом мужчину христианской религии (почему-то сомневаюсь и подозреваю, что это еще один народно-языческий предрассудок типа не давать что-то порог). По моему мнению, она уродливая и сексистская. Конечно, в частной сфере люди могут практиковать ее (как и, например, отселения женщин с месячными в отдельное жилье или другие варварские дискриминационные обычаи), сколько им заблагорассудится, если их это устраивает. Могут даже сварить козленка в молоке его матери, если их это прикалывает. Или не варить.

Я понял бы, если бы к этому относились как к примете: первым пришел мужчина - хорошо будут куры доиться, пришла женщина - плохо овцы будут нести. Но не пускать пассажирку в салон, клиентку - в аптеку или магазин, пациента - в кабинет, ожидая или приглашая сначала мужчину, потому что это приносит счастье? Пардон. Мы живем в Европе и в XXI веке", - пишет Довженко.

Журналист добавил, что фамилии этого врача в кабинете №27 не знает - ожидал своей очереди под другим кабинетом и просто стал свидетелем случая.

"Впрочем я подтверждаю, что все участники ситуации, которую я наблюдал, выглядели спокойными и довольными, никто не протестовал, всех это устраивало. То, что женщина, которую врач попросила подождать и пропустить вперед мужчину, имела талончик - мое безосновательное предположение. В комментариях пишут, что она не имела талончика, а просто пришла и сидела первой в очереди. Если для кого-то разница, окей :) Также согласен с авторами комментариев о том, что это - не самая большая проблема, которая есть у украинцев сегодня. Бесспорно, не самая большая. Хотя связь со всеми крупнейшими проблемами я вижу - достаточно выразителена", - говорится в публикации.

Позже он уточнил в поликлинике, что эта женщина не имела талончика, а просто пришла получить справку.

"Извините, что дезинформировал. Я сделал вывод, что она имела талончик, из того, что она первой пришла. Сути это не меняет", - подчеркнул Довженко.

Напомним, что в Украине в ночь с 13 на 14 января празднуется Старый Новый год или Щедрый вечер, который в народе также называют еще Маланкой. В некоторых регионах до сих пор популярна традия, когда парни переодеваются в женские наряды, и наоборот. По обычаям, первым в Старый Новый год должен зайти мужчина, как и засевать утром.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ситуацию в поликлинике и разделились в своих мнениях на "два лагеря".

Я думал, что это шутка, но нет, этот маразм процветает.

Это наверное обычай с щедрованием. Именно парень должен заходить первый в дом и засевать - это связано с ритуалами плодородия на новый год. "При этом считается, если 14 января первый порог дома переступит девушка - это недобрый знак. Именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в дом счастье, радость и мир" Честно говоря, не вижу причин поднимать такой кипиш. Просто народная традиция, и все.

Это и не проблема вообще. Но симптом, сигнализирующий о проблеме;

Матерь Божья, я вообще подумала, что этого мужчину просто вне очереди протянули. А это еще и предрассудок... Действительно средневековье;

Ярые сторонники христианства первыми должны знать, что вера в предрассудки - грех. Но большинство являются ярыми сторонниками предрассудков, традиций и хождений в церковь, а не подлинного христианства...

Как потом идти к врачу, который в суеверия верит? Как? Или такие, которые лечат подорожником. Я считаю, что вообще все государственные и коммунальные учреждения, особенно образовательные или медицинские, должны быть секулярными. А дома пусть верят во что угодно.

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