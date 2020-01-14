У львівській поліклініці на Маланку лікарка здивувала витівкою: розгорається скандал

У Львові лікар відзначився дивною витівкою (Фото: колаж РБК-Україна)

У Львові через повір'я лікар пропустив чоловіка позачергово перед жінкою

У Львові в поліклініці лікарка прийняла першого пацієнта чоловіка, хоча у черзі перед ним стояла жінка. Як розповів в мережі журналіст Отар Довженко, який став очевидцем подібної "рокіровки" під кабінетом медика, таке рішення було прийнято через повір'я, що на свято Маланки, 14 січня, вранці в гості спочатку має заходити хлопець - щоб рік був вдалий.

Інцидент стався у поліклініці 4-ї львівської міської клінічної лікарні.

Пост у Facebook, в якому була описана ситуація, викликав чималий резонанс у суспільстві та масу обурених коментарів - як із докорами на адресу лікарів - прихильників традицій, так і в бік самого журналіста - мовляв, "роздуває" скандал на порожньому місці.

Довженко назвав ситуацію "середньовіччям", а звичай - дискримінацією за статевою ознакою, проте визнав, що ніхто з пацієнтів не протестував, щоб пропустити на прохання сімейного лікаря чоловіка з талончиком на прийом на пізній час, ніж в інших в черзі.

"Не знаю, чи традиція впускати першим до хати чоловіка якось стосується християнської релігії (чомусь сумніваюся й підозрюю, що це ще один народно-язичницький забобон типу не давати щось через поріг). На мою думку, вона потворна й сексистська.Звісно, у приватній сфері люди можуть практикувати її (як і, наприклад, відселення жінок із місячними в окреме житло або інші варварські дискримінаційні звичаї), скільки їм заманеться, якщо їх це влаштовує. Можуть навіть зварити козеня в молоці його матері, якщо їх це приколює. Або не варити

Я зрозумів би, якби до цього ставились як до прикмети: першим прийшов чоловік - добре будуть кури доїтися, прийшла жінка - погано вівці нестимуться. Але не пускати пасажирку в салон, клієнтку - до аптеки чи крамниці, пацієнта - до кабінету, чекаючи чи запрошуючи спершу чоловіка, бо це приносить щастя? Пардон. Ми живемо в Європі і в ХХІ столітті", - пише Довженко.

Журналіст додав, що прізвища цього лікаря в кабінеті №27 не знає - чекав своєї черги під іншим кабінетом і просто став свідком випадку.

"Втім я підтверджую, що всі учасники ситуації, яку я спостерігав, виглядали спокійними і задоволеними, ніхто не протестував, усіх це влаштовувало. Те, що жінка, яку лікарка попросила зачекати і пропустити вперед чоловіка, мала талончик — моє безпідставне припущення. В коментарях пишуть, що вона не мала талончика, а просто прийшла і сиділа першою в черзі. Якщо для когось є різниця, окей. Також погоджуюсь із авторами коментарів про те, що це - не найбільша проблема, яка є в українців сьогодні. Безперечно, не найбільша. Хоча зв'язок із усіма найбільшими проблемами я бачу - досить виразний", - йдеться у публікації.

Пізніше він уточнив в поліклініці, що ця жінка не мала талончика, а просто прийшла отримати довідку.

"Вибачте, що дезінформував. Я зробив висновок, що вона мала талончик, з того, що вона першою прийшла. Суті це не змінює", - наголосив Довженка.

Нагадаємо, що в Україні в ніч з 13 на 14 січня святкують Старий Новий рік або Щедрий вечір, який в народі також називають Маланкою. У деяких регіонах досі популярна традия, коли хлопці перевдягаються в жіночі наряди, і навпаки. За звичаям, першим у Старий Новий рік повинен зайти чоловік, як і засівати вранці.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на ситуацію в поліклініці та розділилися в своїх думках на "два табори".

Я думав, що це жарт, але ні, цей маразм процвітає.

Це напевно звичай із щедрування. Саме хлопець повинен заходити перший в хату і засівати - це пов'язано з ритуалами родючості на новий рік. "При цьому вважається, якщо 14 січня перший переступить поріг будинку дівчина - це недобрий знак. Саме хлопчик повинен першим увійти в будинок і впустити в дім щастя, радість і мир" Чесно кажучи, не бачу причин піднімати такий кіпіш. Просто народна традиція, і все.

Це і не проблема взагалі. Але симптом, який сигналізує про проблему;

Матір Божа, я взагалі подумала, що цього чоловіка просто позачергово протягнули. А це ще й забобон... Справді середньовіччя;

Затяті прихильники християнства першими повинні знати, що віра в забобони - гріх. Але більшість є затятими прихильниками забобонів, традицій і ходінь в церкву, а не справжнього християнства...

Як потім йти до лікаря, який вірить у забобони? Як? Або такі, які лікують подорожником. Я вважаю, що взагалі всі державні та комунальні установи, особливо освітні або медичні, повинні бути секулярними. А вдома хай вірять у що завгодно.