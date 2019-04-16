Любовь в сердце еще жива: моряк Эйдер в российском плену написал стих

Украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер в РФ в московском СИЗО "Лефортово" занялся изучением немецкого языка и стал писать поэзию. Парень поблагодарил украинцев за поддержку всех захваченных российскими военными и ФБС моряков ВМС Украины в Азовском море в ноябре 2018-го. Его адвокат Александра Маркова процитировала мысли Эйдера по поводу сложившейся ситуации и опубликовала стихотворение 19-летнего героя.

Также она напомнила, что 17 апреля в Лефортовском райсуде Москвы состоятся судебные заседания по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24 украинских моряков.

Ниже приводим текст письма Андрея Эйдера:

"Прошло почти полгода... Полгода, как нас удерживают против нашей воли. Хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают нас в течение этого времени. Это действительно помогает. Все это время у меня одна мысль: как в современном мире одна страна может обвинять и удерживать действующих военнослужащих из другой страны и не признавать их военнопленными? Учитывая, что перед этим был односторонний вооруженный конфликт, результатом которого стали ранения и повреждения техники. Как можно приравнять действующих военнослужащих ВМС к преступникам?

С тех пор, служить украинскому народу стало преступлением? В современном мире существует много договоренностей между странами: конвенций, международное право, и тому подобное. Зачем все это, если это не работает, если к этому не прислушиваются? То есть, решение конфликтов в рамках дипломатии уже невозможно?

Уже действительно надоело видеть свою страну только тогда, когда какие-то кадры показывают в новостях ТВ. Также очень скучаю по семье... Мы не можем не то, что увидеться даже пообщаться по телефону. Обычные письма, присланные по почте (все мы знаем, как она "быстро" работает) задерживают на несколько месяцев или вообще не отдают. Как это возможно в веке, когда все общаются в мессенджерах, и привыкли получать ответы за несколько секунд? И это все современный мир?

Ежедневно очень скучаю по семье. Я надеюсь, что все это как можно скорее закончится. А пока, это не жизнь, это существование...

Также я считаю - если ты военнослужащий, ты должен быть готов получить ранения, защищая свою страну. К этому возможно подготовиться, но не то, что ты окажешься за решеткой, а не в госпитале. Медицинская часть этого содержания - это уже другой разговор, к которому слишком много вопросов. Также я многое понял. Самое главное - я не умел ценить свою семью. Все ссоры в моей жизни - это самое нелепое, что я делал. Цените друг-друга, потому что в какой-то момент, возможно, хотя бы временно, но потерять все, что имеешь и существовать лишь надеждами и воспоминаниями. Это не самое приятное, что может случиться. А пока только удлиненное содержания под стражей. Надеюсь как можно скорее вернуться домой. Однажды я проснусь свободным человеком. Надоело мне это существование. Время, которое мы проводим за решеткой - это часть жизни, которую ампутировали. Это время никто не сможет вернуть и зачем ампутировать совсем здоровую часть?" - говорится в его обращении.

Фото: Андрей Эйдер (facebook.com/alexandra.markova)

Эйдер написал стихотворение и попросил адвоката его опубликовать (на языке оригинала):

Любов… Яке це гарне слово. Говорять, воно творить дива А також віра та надія. Здається це непросто вже слова. Мабуть образ життя, багато в світі вже таких людей. Я не один такий, хоча майже півроку в кайданах. Чому? Я й сам не розумію… Тай біс із ним! Бо я вірю. У що? У закон, порядок, справедливість. Найголовніше – у людей. Вони дають мені надію, любов у серці ще жива. А поки… Кайдани, клітка, грати. Сиджу й чекаю на дива. Закон – це міф, його придбали! Порядок кожен раз новий. Яка тут буде справедливість? Але людей не провести. Хай бачить світ як вони зродили. Поки я ще вірю. Разом чекаймо на дива.

Андрей Эйдер (Фото: facebook.com)

Как сообщалось ранее, все захваченные в плен украинские моряки, которые ранены после захвата кораблей российскими спецслужбами, могут остаться инвалидами.

Напомним, что в РФ продлили срок следствия по делу военнопленных украинских моряков до 25 августа 2019 года.