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Просто останутся инвалидами: адвокат украинских моряков об их состоянии

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 20:31
Просто останутся инвалидами: адвокат украинских моряков об их состоянии
Фото: коллаж РБК-Украина

Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что вся ответственность за здоровье украинских военнопленных лежит на Кремле

Захваченные РФ в плен в Азовском море украинские моряки, которые были ранены после нападения и захвата кораблей российскими спецслужбами, могут остаться инвалидами. Об этом в пятницу, 25 января, сообщил адвокат Николай Полозов в эфире "ObozTV". 

Отмечается, что у Василия Сороки существует угроза атрофии мышц руки. Андрей Артеменко может потерять зрение, а у Андрея Эйдер остаются осколки в теле.

Юрист заявил, что ситуация с ранеными остается тяжелой.

Просто останутся инвалидами: адвокат украинских моряков об их состоянии

Полозов подчеркнул, что до сих пор власти РФ не предоставили официальной медицинской документации относительно состяния здоровья украинских моряков, хотя по этому поводу поступали запросы и адвокатов, и уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, а также не передавали в Европейский суд.

В связи с этим защитники военнопленных украинцев ограничены в вопросе обращения к специалистам, которые могли бы подтвердить их состояние здоровья.

"Хочу напомнить, что в рамках третьей Женевской конвенции страна, удерживающая в плену раненных, обязана передать их или в родную страну, либо третьей стороне. Кроме того, еще было бы полезно, если бы союзники и партнеры Украины выступили с инициативой привлечь к осмотру моряков независимых медиков, которые могли бы дать свое заключение", - сказал он.

Просто останутся инвалидами: адвокат украинских моряков об их состоянии

Фото: Николай Полозов

Полозов отметил, что неизвестно, как их лечат в тюрьме, какие медикаменты им дают и подчеркнул: "то, что их состояние здоровья не улучшается – это очевидный факт".

"Раны затягиваются, но без нормальной схемы реабилитации, без нормального лечения, они просто останутся инвалидами, и вся ответственность за это будет лежать исключительно на Кремле", – сказал адвокат.

Напомним, недавно адвокат Сергей Бадамшин рассказал о том, как побывал у раненного военнопленного моряка Сергея Сороки. Они встретились после визита Потяевой, которая утверждала, что парень "выздоровел на 80%". Однако адвокат говорит, что это вовсе не так

Как сообщалось ранее, советник президента РФ Михаил Федотов сообщил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что состояние здоровья военнопленного моряка Василия Сороки удовлетворительное и пообещал провести дополнительное медобследование.

Также мы писали о том, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных РФ в ходе атаки в Керченском проливе.

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