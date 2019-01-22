"Пальцы не сгибаются": адвокат рассказал о здоровье военнопленного моряка

Коллаж РБК-Украина

Бадамшин утверждает, что Россия скрывает медицинские документы

Сергей Бадамшин рассказал о том, как побывал у раненного военнопленного моряка Сергея Сороки. Они встретились после визита Потяевой, которая утверждала, что парень "выздоровел на 80 %". Однако адвокат говорит, что это вовсе не так. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Facebook.

Адвокат утверждает, что медицинские документы скрывают, а раненый и вовсе не может сгибать пальцы, несмотря на громкие заявления Потяевой, которая утверждала, что моряк совершенно здоров.

Фото: (facebook.com/sbadamshin)

"Откуда у Потявой эти цифры и методика, которой она определила процесс выздоровления, мне неизвестно. Но известно одно, что функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, в руке остаются осколки, а медицинские документы в нарушение закона не предоставлены не то что адвокату, но даже самому больному", - пишет Бадамшин.

Скриншот поста: (facebook.com/sbadamshin)

Напомним, что родственники моряков просят ЕС повлиять на оказание медицинской помощи пленным. Как отмечается, родственники обратили внимание на тяжелое состояние раненых и попросили страны ЕС немедленно вмешаться в ситуацию и повлиять на возвращение моряков домой.

РБК-Украина писало, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией в ходе атаки в Керченском проливе.

Также сообщали, что морпехи записали трогательное видео ко Дню Соборности Украины. Символически эти поздравления от флота в сети со всех концов нашей страны стало очередной "живой цепочкой".