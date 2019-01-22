Морпехи записали трогательное видео ко Дню Соборности Украины

Фото: коллаж РБК-Украина

Акция от флота в соцсети стала очередной "живой цепочкой"

Украинские военнослужащие военно-морских сил провели акцию по случаю Дня Соборности, который ежегодно отмечается 22 января. Лицеисты, студенты военных институтов, военнослужащие ВМС устроили своеобразный флешмоб и поздравили украинцев с праздником. Соответствующее видео опубликовано на странице "Рідна Україна" в Facebook.

На ролике парни и девушки рассказывают о роде войск и откуда они родом. Символически эти поздравления от флота в сети со всех концов нашей страны стало очередной "живой цепочкой".

Украинцев поздравили лицеисты военно-морского лицея родом из Донецкой области, Одессы, Волыни, Крыма, Львова и других городов. Также к акции присоединились курсанты института ВМС, военные моряки, морские пехотинцы, артиллеристы ВМС ВС...

Фото: скрин facebook.com/ridna.uk

Один из моряков возле танкера "Фастов" рассказал, что во время оккупации РФ Крыма проходил службу на полуострове. А сам он родом из Херсона.

Фото: скрин facebook.com/ridna.uk

"Мы соборные в нашем единстве. Слава Украине, героям слава!", - резюмировали военные в своем поздравлении.

Видео: facebook.com/ridna.uk

В комментариях к ролику пользователи сети восхищаются флешмобом и желают молодым защитникам Украины здоровья:

"Из всех уголков родной Украина создана армия, которая защищает свою землю. Слава украинским защитникам! Победа будет за нами! Боже сохрани такую замечательную молодежь. Слава Украине";

"Здоровья вам всем крепкого";

"Какая хорошая молодежь, какое замечательное поколение! Я верю, что мы будем сильными и за себя сумеем постоять";

Скрин комментариев: facebook.com/ridna.uk

Как сообщалось ранее, в Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности".

Напомним, в прошлом году Styler публиковал яркие фото с празднования Дня Соборности - украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.

Также мы писали о том, что 4 января в Виннице военнослужащие провели патриотический флешмоб в поддержку захваченных в плен российскими силовиками украинских моряков в Азовском море.

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Видео: РБК-Украина