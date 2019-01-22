Морпехи записали трогательное видео ко Дню Соборности Украины

Акция от флота в соцсети стала очередной "живой цепочкой"
Украинские военнослужащие военно-морских сил провели акцию по случаю Дня Соборности, который ежегодно отмечается 22 января. Лицеисты, студенты военных институтов, военнослужащие ВМС устроили своеобразный флешмоб и поздравили украинцев с праздником. Соответствующее видео опубликовано на странице "Рідна Україна" в Facebook.
На ролике парни и девушки рассказывают о роде войск и откуда они родом. Символически эти поздравления от флота в сети со всех концов нашей страны стало очередной "живой цепочкой".
Украинцев поздравили лицеисты военно-морского лицея родом из Донецкой области, Одессы, Волыни, Крыма, Львова и других городов. Также к акции присоединились курсанты института ВМС, военные моряки, морские пехотинцы, артиллеристы ВМС ВС...
Фото: скрин facebook.com/ridna.uk
Один из моряков возле танкера "Фастов" рассказал, что во время оккупации РФ Крыма проходил службу на полуострове. А сам он родом из Херсона.
Фото: скрин facebook.com/ridna.uk
"Мы соборные в нашем единстве. Слава Украине, героям слава!", - резюмировали военные в своем поздравлении.
Видео: facebook.com/ridna.uk
В комментариях к ролику пользователи сети восхищаются флешмобом и желают молодым защитникам Украины здоровья:
"Из всех уголков родной Украина создана армия, которая защищает свою землю. Слава украинским защитникам! Победа будет за нами! Боже сохрани такую замечательную молодежь. Слава Украине";
"Здоровья вам всем крепкого";
"Какая хорошая молодежь, какое замечательное поколение! Я верю, что мы будем сильными и за себя сумеем постоять";
Скрин комментариев: facebook.com/ridna.uk
Как сообщалось ранее, в Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности".
Напомним, в прошлом году Styler публиковал яркие фото с празднования Дня Соборности - украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.
Также мы писали о том, что 4 января в Виннице военнослужащие провели патриотический флешмоб в поддержку захваченных в плен российскими силовиками украинских моряков в Азовском море.
Видео: РБК-Украина