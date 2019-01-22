ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве на мосту Патона провели акцию "Живая цепь соборности" (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 10:50

В Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности". Десятки людей разных возрастов собрались, чтобы выразить дань уважения событию, которое произошло ровно сто лет назад, когда был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

 

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что подобные акции в украинской столице происходят уже 12 лет - две колонны собираются на разных берегах Днепра, идут навстречу друг другу и объединяются.

Патриоты таким образом символически повторяют объединение УНР и ЗУНР в единую соборную Украину. 

В Киеве на мосту Патона провели акцию &quot;Живая цепь соборности&quot; (фоторепортаж)

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что в этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

В Киеве на мосту Патона провели акцию &quot;Живая цепь соборности&quot; (фоторепортаж)

Фото: "живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам историков, Акт воссоединения двух Украин скорее был символическим знаком стремления к единству, потому что в руководстве страны общности тогда не было.

 

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Говоря о зарождении традиции "живых цепей" в День Соборности, нужно вспомнить 21 января в 1990 года, когда патриотические силы организовали "живую цепь" между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, она символизировала духовное единство восточных и западных земель Украины.

По разным оценкам, участие в акции приняли от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

Видео: YouTube / Hromadske

Напомним, в прошлом году Styler публиковал яркие фото с празднования Дня Соборности - украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.

Как сообщалось ранее, правоохранители ранее назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение.

Также мы писали о том, что 20 января в столице Чехии Праге прошла акция в поддержку Украины, приуроченная ко Дню Соборности, который празднуется у нас 22 января. 

Сегодня в Украине отмечают День Соборности: традиция "живых цепей" В МВД назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение
Новости Украины Киевмост ПатонаДень соборности Украины
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь