В Киеве на мосту Патона провели акцию "Живая цепь соборности" (фоторепортаж)

В Киеве по случаю Дня Соборности Украины 22 января активисты провели возле моста Патона акцию "Живая цепь соборности". Десятки людей разных возрастов собрались, чтобы выразить дань уважения событию, которое произошло ровно сто лет назад, когда был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, что подобные акции в украинской столице происходят уже 12 лет - две колонны собираются на разных берегах Днепра, идут навстречу друг другу и объединяются.

Патриоты таким образом символически повторяют объединение УНР и ЗУНР в единую соборную Украину.

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что в этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Фото: "живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам историков, Акт воссоединения двух Украин скорее был символическим знаком стремления к единству, потому что в руководстве страны общности тогда не было.

Фото: "Живая цепь" на мосту Патона в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Говоря о зарождении традиции "живых цепей" в День Соборности, нужно вспомнить 21 января в 1990 года, когда патриотические силы организовали "живую цепь" между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, она символизировала духовное единство восточных и западных земель Украины.

По разным оценкам, участие в акции приняли от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

Видео: YouTube / Hromadske

Напомним, в прошлом году Styler публиковал яркие фото с празднования Дня Соборности - украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.

Как сообщалось ранее, правоохранители ранее назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение.

Также мы писали о том, что 20 января в столице Чехии Праге прошла акция в поддержку Украины, приуроченная ко Дню Соборности, который празднуется у нас 22 января.