У Києві на мосту Патона провели акцію "Живий ланцюг соборності" (фоторепортаж)

Колаж РБК-Україна

Подібні акції відбуваються вже понад 10 років

У Києві з нагоди Дня Соборності України 22 січня активісти провели біля мосту Патона акцію "Живий ланцюг соборності". Десятки людей різного віку зібралися, щоб вшанувати подію, яка сталася рівно сто років тому, коли було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Фото: "Живий ланцюг" на мосту Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, що подібні акції в українській столиці відбуваються вже 12 років - дві колони збираються на різних берегах Дніпра, йдуть назустріч один одному і об'єднуються.

Патріоти таким чином символічно повторюють об'єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну.

Фото: "живий ланцюг" на мосту Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додамо, що цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Фото: "живий ланцюг" на мосту Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами істориків, Акт злуки двох Україн скоріше був символічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві країни спільності тоді не було.

Фото: "живий ланцюг" на мосту Патона в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Говорячи про зародження традиції "живих ланцюгів" у День Соборності, потрібно згадати 21 січня 1990 року, коли патріотичні сили організували "живий ланцюг" між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, вона символізувала духовну єдність східних і західних земель України.

За різними оцінками, участь в акції взяли від 0,5 до 3 мільйонів українців.

Відео: YouTube / Hromadske

Нагадаємо, в минулому році Styler публікував яскраві фото зі святкування Дня Соборності - українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці раніше назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух.

Також ми писали про те, що 20 січня у столиці Чехії Празі відбулася акція на підтримку України, приурочена до Дня Соборності, який святкується у нас 22 січня.