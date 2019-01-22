Сегодня в Украине отмечают День Соборности: традиция "живых цепей"

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Впервые этот праздник торжественно отметили 1939 года

День Соборности Украины - праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года

В этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше, 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Универсал Директории УНР о Воссоединении УНР и ЗУНР от 22 января 1919 года (фото: uk.wikipedia.org)

Некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне было отменено, зато установлено "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года указом Президента Украины Петра Порошенко праздник был восстановлен.

22 января 1939-го впервые за 20 лет был торжественно отмечен на официальном уровне праздник Соборности. Произошло это в Карпатской Украине (г. Хуст).

Традиция "живых цепей" в День Соборности

21 января в 1990 году патриотические силы организовали "живую цепь" между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, она символизировала духовное единство восточных и западных земель Украины. По разным оценкам, участие в акции приняли от 0,5 до 3 миллионов украинцев.

"Живая цепь" 1990 года (uk.wikipedia.org)

В конце 2000-х годов начали возрождать традицию создания "цепей", что символизирует единство украинского народа. В 2008-2011 годах в Киеве такие "цепи" образовали на мосту Патона, таким образом символично объединяли правый и левый берега Днепра.

22 января 2011 года "живую цепь" образовали в более двадцати городах Украины. К примеру, во Львове около пяти тысяч человек образовали "цепь" от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Степану Бандере.

"Живая цепь" 2011 года (uk.wikipedia.org)

Историки отмечают, что Акт воссоединения двух Украин, был, скорее, символическим знаком стремления к единству, потому что в руководстве страны общности тогда не было.

Кстати, в МВД назвали улицы Киева, где 22 января перекроют движение.

Напомним, в прошлом году мы публиковали яркие фото с празднования Дня Соборности - украинцы создали "живую цепь" и развернули национальный флаг.