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Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція "живих ланцюгів"

STYLERЖиття    22.01.2019 - 07:22
Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція "живих ланцюгів"
Фото: facebook.com

Вперше це свято урочисто відзначили 1939 року

День Соборності України - свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.

У цей день прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше, 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція &quot;живих ланцюгів&quot;

Універсал Директорії УНР про Злуку УНР та ЗУНР від 22 січня 1919 року (фото: uk.wikipedia.org)

Певний час, з 30 грудня 2011 року, указом  Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.

22 січня 1939-го було вперше за 20 років урочисто відзначено на офіційному рівні свято Соборності. Відбулось це у Карпатській Україні (м. Хуст).

Традиція "живих ланцюгів" у День Соборності

21 січня 1990 року патріотичні сили організували "живий ланцюг" між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, участь в акції взяли від 0,5 до 3 мільйонів українців.

Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція &quot;живих ланцюгів&quot;

"Живий ланцюг" 1990 року (uk.wikipedia.org)

Наприкінці 2000-х років почали відроджувати традицію створення "ланцюгів", що символізують єдність українського народу. У 2008-2011 роках у Києві такі "ланцюги" утворювали на мосту Патона, таким чином символічно об'єднували правий та лівий береги Дніпра.

22 січня 2011 року "живий ланцюг" утворено у понад 20 містах України. Так, у Львові близько п'яти тисяч осіб утворили "ланцюг" від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника Степану Бандері.

Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція &quot;живих ланцюгів&quot;

"Живий ланцюг" 2011 року (uk.wikipedia.org)

Історики відзначають, що Акт возз'єднання двох Україн, був радше символічним знаком прагнення єдності, бо в керівництві країни спільності тоді не було.

До речі, у МВС назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух.

Нагадаємо, минулого року ми публікували яскраві фото зі святкування Дня Соборності - українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.

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