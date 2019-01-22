Сьогодні в Україні відзначають День Соборності: традиція "живих ланцюгів"

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Вперше це свято урочисто відзначили 1939 року

День Соборності України - свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.

У цей день прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше, 22 січня 1918 р. - прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Універсал Директорії УНР про Злуку УНР та ЗУНР від 22 січня 1919 року (фото: uk.wikipedia.org)

Певний час, з 30 грудня 2011 року, указом Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Однак 13 листопада 2014 року указом Президента України Петра Порошенка свято було відновлено.

22 січня 1939-го було вперше за 20 років урочисто відзначено на офіційному рівні свято Соборності. Відбулось це у Карпатській Україні (м. Хуст).

Традиція "живих ланцюгів" у День Соборності

21 січня 1990 року патріотичні сили організували "живий ланцюг" між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, як символ духовної єдності людей східних і західних земель України. За різними оцінками, участь в акції взяли від 0,5 до 3 мільйонів українців.

"Живий ланцюг" 1990 року (uk.wikipedia.org)

Наприкінці 2000-х років почали відроджувати традицію створення "ланцюгів", що символізують єдність українського народу. У 2008-2011 роках у Києві такі "ланцюги" утворювали на мосту Патона, таким чином символічно об'єднували правий та лівий береги Дніпра.

22 січня 2011 року "живий ланцюг" утворено у понад 20 містах України. Так, у Львові близько п'яти тисяч осіб утворили "ланцюг" від пам'ятника Тарасу Шевченку до пам'ятника Степану Бандері.

"Живий ланцюг" 2011 року (uk.wikipedia.org)

Історики відзначають, що Акт возз'єднання двох Україн, був радше символічним знаком прагнення єдності, бо в керівництві країни спільності тоді не було.

До речі, у МВС назвали вулиці Києва, де 22 січня перекриють рух.

Нагадаємо, минулого року ми публікували яскраві фото зі святкування Дня Соборності - українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.