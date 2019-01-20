Живая цепь: в Праге прошла акция солидарности с Украиной (фото)

Фото: Прага (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Люди взялись за руки и образовали единую цепь

В столице Чехии Праге прошла акция в поддержку Украины, приуроченная ко Дню Соборности, который празднуется у нас 22 января. Украинцы со всей Чехии пришли к Карловому мосту, взялись за руки и образовали цепь, которая символизирует единство нации. В руках у людей были украинские флаги. Об этом сообщили на странице Посольства Украины в Праге в Facebook.

"Украинцы из разных уголков нашего государства взялись сегодня за руки и образовали живую цепь единства на Карловом мосту в Праге. Акция состоялась в знак солидарности с Украиной, где ежегодно символически объединяют живой цепью Правобережную и Левобережную Украину на мосту Патона в Киеве. Так местные украинцы присоединились к празднованию Дня Соборности и 100-летию провозглашения Акта Соединения", - написали на странице.

Скриншот поста (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Фото: Единая цепь на Карловом мосту в Праге (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Напомним, что 100 лет назад, 22 января 1919, на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.

Посольство Украины в Чешской Республике в качестве главного организатора акции искренне поблагодарило всех за участие и поздравило с Днем Соборности Украины.

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