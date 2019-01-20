Живий ланцюг: у Празі пройшла акція солідарності з Україною (фото)

Фото: Прага (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Люди взялися за руки і утворили єдиний ланцюг

У столиці Чехії Празі відбулася акція на підтримку України, приурочена до Дня Соборності, який святкується у нас 22 січня. Українці з усієї Чехії прийшли до Карлового мосту, взялися за руки і утворили ланцюг, який символізує єдність нації. В руках у людей були українські прапори. Про це повідомили на сторінці Посольства України в Празі в Facebook.

"Українці з різних куточків нашої держави сьогодні взялися за руки і утворили живий ланцюг єдності на Карловому мосту в Празі. Акція відбулася на знак солідарності з Україною, де щорічно символічно поєднують живим ланцюгом Правобережну і Лівобережну Україну на мосту Патона в Києві. Так місцеві українці долучилися до святкування Дня Соборності та 100-річчю проголошення Акту Злуки", - написали на сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Фото: єдиний ланцюг на Карловому мосту в Празі (facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia)

Нагадаємо, що 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт злуки Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки.

Посольство України в Чеській Республіці в якості головного організатора акції щиро подякувала усім за участь та привітали із Днем Соборності України.

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