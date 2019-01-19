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Вогнехреща: в Киеве прошла акция, посвященная годовщине убийств Небесной сотни (фото)

STYLERЖизнь    19.01.2019 - 19:43
Вогнехреща: в Киеве прошла акция, посвященная годовщине убийств Небесной сотни (фото)
Фото: Акция на Грушевского (РБК-Украина)

Активисты планировали пронести гроб до Администрации президента

19 января в центре Киева на улице Грушевского прошла акция посвященная  убийствам героев Небесной  сотни в 2014 году, которые до сих пор не раскрыты, а их виновники не наказаны. Люди с факелами прошлись по Грушевского до Администрации президента. В планах активистов было понести гроб, как символ смерти людей, погибших в Революции Достоинства, но полиция его отобрала.

Пока все активисты были возле памятника Жизневскому, полиция забрала из машины гроб и скрылась с ним в подворотне.

Протестующие с полицией не конфликтовали, они подпалили факелы и прошлись по улице к Администрации президента. В руках у людей были распечатанные портреты убитых героев Небесной сотни.

Вогнехреща: в Киеве прошла акция, посвященная годовщине убийств Небесной сотни (фото)Вогнехреща: в Киеве прошла акция, посвященная годовщине убийств Небесной сотни (фото)Фото: Акция в память о Героях небесной сотни (РБК-Украина)

В акции приняли участие движение Инициативных Добровольцев в составе ОО Полоса, движение Белый Молот, ЧП Патриот, ОО Общественная Безопасность Украины, движение SXE, движение Мужской Альянс, Первый независимый профсоюз "Воля". Также ДР ОУН, Черный Комитет, Комитет освобождения политзаключенных.

 

Фото: Акция на Грушевского прошла без конфликтов (РБК-УКраина)

Как ранее мы сообщали, в субботу, в 10 часов, во Львове умер один из лидеров ОУН(б) Омелян Коваль. 

Читайте также, волонтеры опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева. 

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