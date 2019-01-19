Вогнехреща: у Києві відбулася акція, присвячена річниці убивств Небесної сотні (фото)

Фото: Акція на Грушевського (РБК-Україна)

Активісти планували пронести труну до Адміністрації президента

19 січня в центрі Києва на вулиці Грушевського пройшла акція присвячена вбивств героїв Небесної сотні у 2014 році, які досі не розкрито, а їх винуватці не покарані. Люди з смолоскипами пройшлися по Грушевського до Адміністрації президента. У планах активістів було нести труну, як символ смерті людей, загиблих в Революції Гідності, але поліція відібрала його.

Поки всі активісти були біля пам'ятника Жизневскому, поліція забрала з машини труну і зникла з ним у підворітті.

Протестувальників з поліцією не конфліктували, вони підпалили факели і пройшлися по вулиці до Адміністрації президента. В руках у людей були роздруковані портрети убитих героїв Небесної сотні.

Фото: Акція в пам'ять про Героїв небесної сотні (РБК-Україна)

В акції взяли участь рух Ініціативних Добровольців у складі ОО Смуга, рух Білий Молот, ПП Патріот, ОО Громадська Безпека України, рух SXE, рух Чоловічий Альянс, Перший незалежний профспілка "Воля". Також ІН ОУН, Чорний Комітет, Комітет визволення політв'язнів.

Фото: Акція на Грушевського пройшла без конфліктів (РБК-Україна)

Як раніше ми повідомляли, у суботу, о 10 годині, у Львові помер один з лідерів ОУН(б) Омелян Коваль.

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