"Вторая Небесная Сотня": волонтеры показали видео о погибших "киборгах"

Фото: Украинские "киборги"

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с сентября 2014 года до 22 января 2015 года

Волонтеры опубликовали в сети видеоролик о погибших защитниках Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева. Оборона ДАП от оккупантов стала одним из самых героических сражений, длившимся 242 дня. Стойкость "киборгов" была крепче опор терминала аэропорта и диспетчерской вышки, взорванных боевиками. Фонд "Повернись живим" на странице в Facebook называет павших "второй Небесной Сотней".

По данным "Книги памяти погибших" и подсчетам военного эксперта Александра Кривоносова, во время обороны ДАП с сентября 2014 года по январь 2015 года в аэропорту погибло 100 украинских воинов.

Место гибели еще четырех бойцов до сих пор неизвестно.

"Эта цифра кажется символической - как вторая Небесная Сотня. Именно во время обороны ДАП сформировался совершенно новый тип воинов - Киборги", - написала Алена Максименко.

Видео: facebook.com/backandalive

"Памяти павших защитников Донецкого аэропорта. 100 имен. 100 героев-"киборгов", - указано в ролике. Видео: "Книга памяти павших за Украину".

"Позывной Леший, пропал без вести. Позывной Псих, погиб, вытаскивая раненых. Виктор Ковальчук, лег на гранату, спасая жизнь собратьев. Позывной Итальянец, идентифицирован по экспертизе ДНК. Позывной Скельд, доброволец, 19 лет, погиб, спасая раненого собрата Денди. Позывной Партизан, продолжал оборону терминала, имея ранения и дважды имея возможность уехать", - пишут волонтеры.

Некоторых из них похоронили под Днепром как неизвестных героев, а позже, уже идентифицировав по экспертизе ДНК, перезахоранивали.

"Киборги во время открытия выставки фотографа Сергея Лойко "Аэропорт" (фото: УНИАН)

"Сухие цифры и факты, которые парализуют. К этим историям невозможно привыкнуть. А "Книга памяти погибших" до сих пор постоянно пополняется новыми Героями. Остается только помнить эти лица и имена... и помогать живым.

Когда-то на месте руины непременно будет музей войны, куда можно будет прийти и помолчать. Увидеть и почувствовать на мгновение то, что тогда слышали и видели они. И хотя бы ради этого ДАП необходимо вернуть. Как и остальные украденные земли", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/backandalive

В комментариях к посту пользователи сети скорбят о павших героях и отмечают, что их подвиг навечно вписан в историю Украины:

"Вечная память Героям Украины. Родителям этих Героев Украины низкий поклон";

"Боже, какие ребята! Разве можно такое простить! Низкий поклон и вечная память нашим героям!"

"Наши воины сражались и погибали за каждый клочок родной земли. Подвиг и героизм киборгов уже вписан в историю Украины на века. И именно такими подвигами формируется нация, а павшие защитники аэропорта будут вдохновлять живых на борьбу. Никогда не забывайте тех, кто положил жизнь за нашу Украину, за каждый клочок родной земли, за свободу, независимость, за нас"...

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

Как сообщалось ранее, недавно американский военный корреспондент, писатель и фотограф Сергей Лойко опубликовал в сети фотографию Донецкого аэропорта, каким он увидел его впервые в 2014 году.

Также мы писали о том, что 6 декабря 2017 года вышел в прокат фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит "Киборги. Герои не умирают".

Напомним, в 2018 году украинские военные на Донбассе улучшили на линии соприкосновения тактическое положение и взяли под контроль почти всю так называемую "серую зону", тем самым создав на фронте зону безопасности.

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Видео: РБК-Украина