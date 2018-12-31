2018 год на Донбассе: как ВСУ продвинулись вперед (фото, видео)

В 2018 году украинские военные на Донбассе улучшили на линии соприкосновения тактическое положение и взяли под контроль почти всю так называемую "серую зону", тем самым создав на фронте зону безопасности. Отметим, что продвижение подразделений Вооруженных сил Украины происходило без нарушений Минских договоренностей.

Вслед за воинами в населенные пункты вернулась и деятельность государственных институтов. Речь идет о Новоалександровке, Катериновке, Золотом-4 и Вольном в Луганской области а также о Южном, Шумах и Розсадках в Донецкой области. Кроме этого, силы АТО/ООС продвинулись вперед на несколько километров, провели зачистки и разминирование. Styler предлагает вспомнить, как украинские герои в уходящем году вели "активную оборону" и освобождали землю от российских оккупантов.

В конце января в Луганской области в Попаснянском районе бойцы углубились на несколько километров вперед и взяли под контроль село Новоалександровка. Этот населенный пункт относится к Калиновскому поселковому совету, а само Калиново в настоящее время оккупировано.

Жители Новоалександровки от начала российско-украинской войны были лишены света, газа и воды.

Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

В поселке осталось всего 17 жителей, около 90% дворов были если не полностью уничтожены, то повреждены.

Видео: YouTube / Военное телевидение Украины

После этого военные вернули под полный контроль Украины еще один поселок в этом районе - Катериновку. Это село расположено между н.п. Попасная и Золотое, чуть севернее Новоалександровки.

Примечательно, что именно в Катериновке в середине марта президент Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим операцией Объединенных сил, которая заменила собой Антитеррористическую операцию на Донбассе.

Вместе с переформатированием АТО на ООС вся ответственность перешла от СБУ к военным. ООС началась 30 апреля 2018 года.

8 мая в Донецкой области военные в "серой зоне" взяли под контроль село Южное, расположенное около временно оккупированной Горловки. Населенный пункт освободили бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила в течение четырех часов без никаких потерь.

Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)

В тот день оккупанты отчаянно пытались оттеснить подразделения ООС из поселка, но крепко получили по зубам и понесли значительные потери.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

17 мая в штабе ООС проинформировали об улучшении тактического положения обороны на Горловском направлении.

В конце мая бойцы 25-го батальона 54-й механизированной бригады продвинулись вперед в районе Светлодарской дуги (между Горловкой и Дебальцево), переместили передовые позиции и заняли новую стратегическую высоту. Также военные взяли под контроль укрепленный подземный бункер боевиков.

В июне военные заняли новую позицию на участке Марьинка-Славное и оборудовали линию обороны на высотах - это дало возможность контролировать все подходы к опорному пункту оккупантов.

20 июня в Луганской области ВСУ продвинулись вперед и заняли новые тактические позиции в районе села Желобок около Бахмутской трассы, тем самым создав полосу обеспечения глубиной до 2-х километров.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

В штабе ООС эту операцию назвали "созданием полосы обеспечения", что сведет на нет вражеский огонь по населенным пунктам и разведку, а также "создаст условия для развертывания резервов и огневого поражения противника".

В конце июня в Луганской области в Попаснянском районе военные без потерь взяли под контроль поселок Золотое-4 (Партизанское), расположенный в "серой зоне".

Фото: Золотое-4 (скриншот facebook.com/pressjfo.news)

Город Золотое на реке Камышеваха состоит из пяти поселков - это бывшие Карбонит, Родина, Стахановец, Партизанское и Марьевка.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

В середине августа командующий ООС Сергей Наев рассказал о том, что с мая 2018 года ВСУ взяли под контроль еще около 15 кв. км территории на Донбассе и закрепились в Южном под Горловкой (Донецкая область) и в Золотом-4 (Луганская область).

Также военные соорудили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле поселка Золотое-4.

В августе в Донецкой области бойцы бойцы ООС - 24 ОМБр имени Короля Даниила - на Горловском направлении продвинулись на несколько километров в "серой зоне", создали кольцо безопасности вокруг города Торецкое и буферную зону вокруг КПВВ "Майорское". Под полный контроль украинских военных перешел поселок Шумы Торецкого горсовета и дачный массив этого н.п., плюс трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего было взято под контроль более 10 кв. км "серой зоны". Нужно сказать, что в этом поселке осталось всего два жителя.

Фото: поселок Шумы (facebook.com/PressaUkraine)

19 сентября в Луганской области военные без потерь заняли северо-западную окраину поселка Золотое-5 хутор Вольный (около 40 га "серой зоны"). Дело в том, что на окраинах этого н.п. террористы, прикрываясь мирным населением, устраивали обстрелы позиций ВСУ, и после взятия под контроль Золотое-4 этот огонь значительно усилился. Теперь оккупанты потеряли такую возможность.

В октябре силы ООС в Донецкой области провели зачистку населенного пункта в "серой зоне" на юго-восток от Новотроицкого и оккупированного Докучаевска. Речь идет о селе Викторовка. Село было заминировано. Военные продвинулись на 1,2 км вперед и улучшили тактическое положение.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

24 ноября силы спецопераций ВСУ в Донецкой области в районе Светлодарской дуги взяли под контроль село Розсадки, которое находилось в "серой зоне".

Видео: facebook.com/pressjfo.news

В штабе ООС тогда отметили, что бойцы ССО готовились к этой операции больше месяца.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Украине произошла масса приятных событий, которые заставляют каждого украинца гордиться своими соотечественниками и их достижениями в сферах спорта и культуры.

Также напомним о том, что 15 декабря в Киеве на Объединительном соборе митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем украинской автокефальной церкви.

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Видео: РБК-Украина