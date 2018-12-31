2018 рік на Донбасі: як ЗСУ просунулися вперед (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Більша частина "сірої зони" вздовж лінії розмежування на Донбасі взята під контроль ЗСУ

У 2018 році українські військові на Донбасі покращили на лінії зіткнення тактичне положення і взяли під контроль майже всю так звану "сіру зону", тим самим створивши на фронті зону безпеки. Зазначимо, що просування підрозділів Збройних сил України відбувалося без порушень Мінських домовленостей.

Слідом за воїнами до населених пунктів повернулася і діяльність державних інститутів. Йдеться про Новоолександрівку, Катеринівку, Золоте-4 та Вільне у Луганській області а також Південне, Шуми та Розсадки в Донецькій області. Крім цього, сили АТО/ООС просунулися вперед на кілька кілометрів, провели зачистки та розмінування. Styler пропонує згадати, як українські герої в році, що минає, вели "активну оборону" і визволяли землю від російських окупантів.

Наприкінці січня в Луганській області у Попаснянському районі бійці заглибилися на кілька кілометрів вперед і взяли під контроль село Новоолександрівка. Цей населений пункт належить до Калинівської сільради, а саме Калиново наразі окуповано.

Мешканці Новоолександрівки від початку російсько-української війни були позбавлені світла, газу і води.

Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

У селищі залишилося всього 17 жителів, близько 90% дворів були якщо не повністю знищені, то пошкоджені.

Відео: YouTube / Військове телебачення України

Після цього військові повернули під повний контроль України ще одне селище в цьому районі - Катеринівку. Це село розташоване між н.п. Попасна і Золоте, трохи північніше Новоолександрівки.

Примітно, що саме у Катеринівці в середині березня президент Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем операції Об'єднаних сил, яка замінила собою Антитерористичну операцію на Донбасі.

Разом із переформатуванням АТО на ООС уся відповідальність перейшла від СБУ до військових. ООС почалася 30 квітня 2018 року.

8 травня в Донецькій області військові в "сірій зоні" взяли під контроль село Південне, розташоване біля тимчасово окупованої Горлівки. Населений пункт звільнили бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені короля Данила протягом чотирьох годин без жодних втрат.

Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)

Того дня окупанти відчайдушно намагалися відтіснити підрозділи ООС із селища, але добряче отримали по зубах та зазнали значних втрат.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

17 травня в штабі ООС поінформували про поліпшення тактичного положення оборони на Горлівському напрямку.

Наприкінці травня бійці 25-го батальйону 54-ї механізованої бригади просунулися вперед у районі Светлодарской дуги (між Горлівкою та Дебальцевим), перемістили передові позиції та зайняли нову стратегічну висоту. Також військові взяли під контроль укріплений підземний бункер бойовиків.

У червні військові зайняли нову позицію на ділянці Мар'їнка-Славне і обладнали лінію оборони на висотах - це дало можливість контролювати всі підходи до опорного пункту окупантів.

20 червня в Луганській області ЗСУ просунулися вперед і зайняли нові тактичні позиції в районі села Жолобок біля Бахмутської траси, тим самим створивши смугу забезпечення глибиною до 2-х кілометрів.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

У штабі ООС цю операцію назвали "створенням смуги забезпечення", що зведе нанівець ворожий вогонь по населених пунктах та розвідку, а також "створить умови для розгортання резервів і вогневого ураження противника".

Наприкінці червня в Луганській області у Попаснянському районі військові без втрат взяли під контроль селище Золоте-4 (Партизанське), розташоване в "сірій зоні".

Фото: Золоте-4 (скріншот facebook.com/pressjfo.news)

Місто Золоте на річці Камишеваха складається з п'яти селищ - це колишні Карбоніт, Родіна, Стахановець, Партизанське та Мар'ївка.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

У середині серпня командувач ООС Сергій Наєв розповів про те, що від травня 2018 року ЗСУ взяли під контроль ще близько 15 кв. км території на Донбасі та закріпилися у Південному під Горлівкою (Донецька область) і Золотому-4 (Луганська область).

Також військові спорудили нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля селища Золоте-4.

У серпні в Донецькій області бійці бійці ООС - 24 ОМБр імені Короля Данила - на Горлівському напрямку просунулися на кілька кілометрів у "сірій зоні", створили кільце безпеки навколо міста Торецьке і буферну зону навколо КПВВ "Майорське". Під повний контроль українських військових перейшло селище Шуми Торецкої міськради та дачний масив цього н.п., плюс траса вздовж водопроводу та дачний масив селища Шахти 6-7. Всього було взято під контроль понад 10 кв. км "сірої зони". Потрібно сказати, що у цьому селищі залишилося всього два жителя.

Фото: селище Шуми (facebook.com/PressaUkraine)

19 вересня в Луганській області військові без втрат зайняли північно-західну околицю селища Золоте-5 хутір Вільний (близько 40 га "сірої зони"). Справа в тому, що на околицях цього н.п. терористи, прикриваючись мирним населенням, влаштовували обстріл позицій ЗСУ, й після взяття під контроль Золоте-4 цей вогонь значно посилився. Тепер окупанти втратили таку можливість.

У жовтні сили ООС у Донецькій області провели зачистку населеного пункту в "сірій зоні" на південний схід від Новотроїцького та окупованого Докучаєвська. Йдеться про село Вікторівка. Село було заміновано. Військові просунулися на 1,2 км вперед і поліпшили тактичне становище.

Відео: facebook.com/pressjfo.news

24 листопада сили спецоперацій ЗСУ в Донецькій області в районі Світлодарської дуги взяли під контроль село Розсадки, яке перебувало в "сірій зоні".

Відео: facebook.com/pressjfo.news

У штабі ООС тоді відзначили, що бійці ССО готувалися до цієї операції більше місяця.

Як повідомлялося раніше, в 2018 році в Україні сталася маса приємних подій, які змушують кожного українця пишатися своїми співвітчизниками та їх досягненнями у сферах спорту та культури.

Також нагадаємо про те, що 15 грудня в Києві на Об'єднавчому соборі митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія обрали предстоятелем української автокефальної церкви.

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Відео: РБК-Україна