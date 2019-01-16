Сегодня день памяти "киборгов": вспомним, как это было

Видео: youtube.com/Генеральний штаб ВСУ

16 января в Украине чествуют "киборгов", которые погибли в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта и ожесточенных боев, длившихся с 16 по 22 января 2015 года.

Попробуем восстановить хронологию трагических событий января 2015 года.

В течение ночи с 16 на 17 января террористы обстреливали аэропорт из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Боевики 44 раза открывали огонь, применяя тяжелое вооружение.

К новому терминалу прибыло подкрепление от 90-го отдельного аэромобильного батальона в составе 15 человек, они сразу попали под плотный огонь пулеметов и РПГ.

"Киборги во время открытия выставки фотографа Сергея Лойко "Аэропорт" (фото: УНИАН)

17 января днем в Донецком аэропорту продолжались ожесточенные бои. "Киборги" отбили у террористов часть территории аэропорта, нанеся им потери. Были эвакуированы 23 раненых украинских бойца, вывезены тела трех погибших. Ближе к позднему вечеру зона контроля украинских военных была расширена, при этом утром дезертировала часть террористов. За день боев российская армия вновь понесла значительные потери.

18 января в результате наступления украинской армии на аэропорт боевые действия приблизились к Донецку. Территорию аэропорта было почти полностью зачищено.

19 января в Генштабе заявили, что ситуацию в аэропорту контролируют "киборги". Того же дня Президент Порошенко заявил, что вчера он дал поручение единоразово ответить на атаку террористов, поскольку те не давали даже вывести погибших и раненых из-под обстрела.

Боевики взорвали часть перекрытия второго этажа, где находятся украинские военные, и некоторые из них получили ранения. После взрывов в новом терминале бойцы ощутили сильное массированное наступление, причем, со всех сторон. Но украинские военные продолжали героически защищать руины башни.

"Киборг" возле своей фотографии в Донецком аэропорту во время выставки фотографа Сергея Лойко "Аэропорт" (фото: УНИАН)

20 января в аэропорту продолжались бои, но украинские военные дальше контролировали объекты, которые ранее освободили от боевиков.

21 января террористические формирования взорвали перекрытия нового терминала Донецкого аэропорта, среди украинских военных были погибшие и раненые. Ближе к середине дня из аэропорта эвакуировали 22 раненых военных.

В течение двух дней, не дождавшись транспорта под яростной угрозой смерти, бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона решили покинуть руины диспетчерской вышки. В период с 1:00 до 3:00 утра несколькими группами новый терминал аэропорта покинули еще 13 уцелевших "киборгов".

Последним вышел примерно в 5:30 утра боец 90-го отдельного аэромобильного батальона с позывным «Fly». Это были последние герои, которые защищали здания Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева.

Разрушенный Донецкий аэропорт (фото: facebook.com/Игорь Иванов)

22 января в пресс-центре АТО сообщили, что погибли 10 военных, 19 получили ранения, "киборги" отступили из нового терминала, но аэропорт не покинули, бои продолжаются. Новый и старый терминал донецкого аэропорта и башня укрепления полностью уничтожены. В тот же день новый терминал покинули последние украинские защитники.

В целом, бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня - с сентября 2014 года до 22 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных в войне на Востоке Украины. По подсчетам военного эксперта Александра Кривоносова за весь период пребывания украинских военных в Донецком аэропорту погибло 100 человек, а ранено - около 440.

6 декабря 2017 года вышел в прокат фильм режиссера Ахтема Сеитаблаєва по сценарию Натальи Ворожбит "Киборги. Герои не умирают".

А книгу известного американского военного корреспондента, писателя и фотографа Сергей Лойко "Аэропорт" читают во всем мире.

Кстати, в ноябре прошлого года известный украинский рэпер Freel выпустил сингл под названием "Вспышка", посвященный "киборгам".

Напомним, в октябре прошлого года трагически скончался ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Михаил Тетерев.

Ранее мы публиковали фото разрушенного Донецкого аэропорта, которые обнародовал Сергей Лойко.