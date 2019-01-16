Сьогодні день пам'яті "кіборгів": згадаймо, як це було

Відео: youtube.com/Генеральний штаб ЗСУ

16 січня в Україні вшановують "кіборгів", які загинули в результаті підриву терміналу Донецького аеропорту і запеклих боїв, які тривали з 16 по 22 січня 2015 року.

Спробуємо відновити хронологію трагічних подій січня 2015 року.

Протягом ночі з 16 на 17 січня терористи обстрілювали аеропорт зі стрілецької зброї, мінометів і артилерії. Бойовики 44 рази відкривали вогонь, застосовуючи важке озброєння.

До нового терміналу прибуло підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 осіб, вони відразу потрапили під щільний вогонь кулеметів і РПГ.

"Кіборги під час відкриття виставки фотографа Сергія Лойко "Аеропорт" (фото: УНІАН)

17 січня вдень у Донецькому аеропорту тривали запеклі бої. "Кіборги" відбили у терористів частина території аеропорту, завдавши їм втрати. Були евакуйовані 23 поранених українських бійців вивезені тіла трьох загиблих. Ближче до пізнього вечора зона контролю українських військових була розширена, при цьому вранці дезертувала частина терористів. За день боїв російська армія знову понесла значні втрати.

18 січня в результаті наступу української армії на аеропорт бойові дії наблизилися до Донецька. Територію аеропорту було майже повністю зачищено.

19 січня в Генштабі заявили, що ситуацію в аеропорту контролюють "кіборги". Того ж дня Президент Порошенко заявив, що вчора він дав доручення одноразово відповісти на атаку терористів, оскільки ті не давали навіть вивести загиблих і поранених з-під обстрілу.

Бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де знаходяться українські військові, і деякі з них отримали поранення. Після вибухів у новому терміналі бійці відчули сильний масований наступ, причому з усіх сторін. Але українські військові продовжували героїчно захищати руїни вежі.

"Кіборг" біля своєї фотографії в Донецькому аеропорту під час виставки фотографа Сергія Лойко "Аеропорт" (фото: УНІАН)

20 січня в аеропорту тривали бої, але українські військові далі контролювали про'об'єкти, які раніше звільнили від бойовиків.

21 січня терористичні формування підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту, серед українських військових були загиблі і поранені. Ближче до середини дня з аеропорту евакуювали 22 поранених військових.

Протягом двох днів, не дочекавшись транспорту під лютою загрозою смерті, бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону вирішили залишити руїни диспетчерської вишки. В період з 1:00 до 3:00 ранку кількома групами новий термінал аеропорту покинули ще 13 уцілілих "кіборгів".

Останнім вийшов приблизно о 5:30 ранку боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону з позивним «Fly». Це були останні герої, які захищали будівлі Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва'єва.

Зруйнований Донецький аеропорт (фото: facebook.com/Ігор Іванов)

22 січня в прес-центрі АТО повідомили, що загинули 10 військових, 19 отримали поранення, "кіборги" відступили з нового терміналу, але аеропорт не покинули, бої тривають. Новий і старий термінал донецького аеропорту і вежа зміцнення повністю знищені. Того ж дня новий термінал покинули останні українські захисники.

У цілому, бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні - з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на Сході України. За підрахунками військового експерта Олександра Кривоносова за весь період перебування українських військових в Донецькому аеропорту загинуло 100 осіб, а поранено - близько 440.

6 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит "Кіборги. Герої не вмирають".

А книгу відомого американського військового кореспондента, письменника і фотографа Сергій Лойко "Аеропорт" читають у всьому світі.

До речі, в листопаді минулого року відомий український репер Freel випустив сингл під назвою "Спалах", присвячений "кіборгам".

Нагадаємо, в жовтні минулого року трагічно помер ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту, "кіборг" Михайло Тетерів.

Раніше ми публікували фото зруйнованого Донецького аеропорту, які оприлюднив Сергій Лойко.