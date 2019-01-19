"Друга Небесна Сотня": волонтери показали відео про загиблих "киборгів"

Фото: Українські "кіборги"

Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року

Волонтери опублікували в мережі відеоролик про загиблих захисників Міжнародного аеропорту "Донецьк" імені Сергія Прокоф'єва. Оборона ДАП від окупантів стала однією з найгероїчніших битв, що тривала 242 дні. Стійкість "кіборгів" була міцнішою за опори терміналу аеропорту та диспетчерську вежу, підірваних бойовиками. Фонд "Повернись живим" на сторінці в Facebook називає полеглих "другою Небесною Сотнею".

За даними "Книги пам'яті загиблих" і підрахунками військового експерта Олександра Кривоносова, під час оборони ДАП з вересня 2014 року по січень 2015 року на летовищі загинули 100 українських воїнів.

Місце загибелі ще чотирьох бійців досі невідоме.

"Ця цифра видається символічною – ніби друга Небесна Сотня. Саме під час оборони ДАПу сформувався абсолютно новий тип воїнів - Кіборги", - написала Олена Максименко.

Відео: facebook.com/backandalive

"Пам'яті полеглих захисників Донецького аеропорту. 100 імен. 100 героїв-"кіборгів", - зазначено в ролику. Відео: "Книга пам'яті полеглих за Україну".

"Позивний Лєший, зник без вісти. Позивний Псих, загинув, витягаючи поранених. Віктор Ковальчук, ліг на гранату, рятуючи життя побратимів. Позивний Італієць, ідентифікований за експертизою ДНК. Позивний Скельд, доброволець, 19 років, загинув, рятуючи пораненого побратима Денді. Позивний Партизан, продовжував оборону терміналу, маючи поранення і двічі маючи можливість виїхати", - пишуть волонтери.

Декого з них поховали під Дніпром як невідомих героїв, а пізніше, вже ідентифікувавши за експертизою ДНК, перепоховували.

Кіборги під час відкриття виставки фотографа Сергія Лойка "Аеропорт" (фото: УНІАН)

"Сухі цифри і факти, що паралізують. До цих історій неможливо звикнути. А "Книга пам'яті загиблих" досі постійно поповнюється новими Героями. Лишається тільки пам'ятати ці обличчя та імена... і допомагати живим.

Колись на місці руїни неодмінно буде музей війни, куди можна буде прийти і помовчати. Побачити і відчути на мить те, що тоді чули і бачили вони. І бодай ради цього ДАП необхідно повернути. Як і решту вкрадених земель", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/backandalive

В коментарях до посту користувачі мережі вшановують полеглих героїв і відзначають, що їх подвиг навічно вписано в історію України:

"Вічна пам'ять Героям України. Батькам цих Героїв України низький уклін";

"Боже, які люди! Хіба можна таке пробачити! Низький уклін і вічна пам'ять нашим героям!"

"Наші воїни боролися і гинули за кожен клаптик рідної землі. Подвиг і героїзм кіборгів вже вписано в історію України на віки. І саме такими подвигами формуються нація а полеглі захисники аеропорту будуть надихати живих на боротьбу. Ніколи не забувайте тих, хто поклав життя за нашу Україну, за кожен клаптик рідної землі, за свободу, незалежність, за нас"...

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

Як повідомлялося раніше, нещодавно американський військовий кореспондент, письменник і фотограф Сергій Лойко опублікував у мережі фотографію Донецького аеропорту, яким він побачив його уперше в 2014 році.

Також ми писали про те, що 6 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит "Кіборги. Герої не вмирають".

Нагадаємо, в 2018 році українські військові на Донбасі поліпшили на лінії зіткнення тактичне положення і взяли під контроль майже всю так звану "сіру зону", тим самим створивши на фронті зону безпеки.

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Відео: РБК-Україна