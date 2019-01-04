В Виннице военные поддержали пленных моряков и провели флешмоб (фото, видео)

Подобные акции происходят по всей Украине
В Виннице в пятницу, 4 января, военнослужащие провели патриотический флешмоб в поддержку захваченных в плен российскими силовиками украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает местное издание "Vежа".
Как рассказали бойцы полка имени Богуна, они хотели показать, что Украина "своих не забывает".
Утром 80 "богуновцев" образовали на площади Стуса трезубец и сыграли Гимн Украины и марш Военно-морских сил.
Видео акции опубликовано на Facebook-странице ресурса.
Видео: facebook.com/vezha.ua
"Для своей акции мы выбрали именно площадь Стуса, потому что это символично. Ведь Василий Стус еще в те времена боролся за независимую Украину, за что и пострадал", - объяснил полковник Виталий Соколюк.
Он также подчеркнул, что подобные акции в поддержку военнопленных моряков происходят по всей стране.
Фото: vezha.vn.ua
"Они показали доблесть и отвагу во время прохода Керченским проливом и даже находясь в плену, остаются верными присяге и демонстрируют силу духа", - сказал полковник.
Участвовавшие во флешмобе "богуновцы" на призыв "отважным украинским морякам" трижды воскликнули "Слава!"
Соколюк очень надеется, что пленные моряки увидят фото и видео с этого флешмоба.
"Или уже тогда, когда выйдут на свободу, это обязательно произойдет. Потому что Украина не забывает о своих", - добавил полковник.
Фото: vezha.vn.ua
Как сообщалось ранее, родители военнопленных украинских моряков прокомментировали недавнее заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона о том, что взятые в плен РФ моряки должны праздновать Рождество и Новый год в семейном кругу.
Также мы писали о том, что президент Украины Петр Порошенко купил квартиры семьям пленных украинских военных.
Напомним, ранее адвокат захваченного в Керченском проливе в российский плен украинского моряка с катера "Бердянск" 19-летнего Андрея Эйдера рассказал, что он уже выздоравливает после получения осколочного ранения ног во время захвата.
Видео: РБК-Украина