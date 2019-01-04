В Виннице военные поддержали пленных моряков и провели флешмоб (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Подобные акции происходят по всей Украине

В Виннице в пятницу, 4 января, военнослужащие провели патриотический флешмоб в поддержку захваченных в плен российскими силовиками украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает местное издание "Vежа".

Как рассказали бойцы полка имени Богуна, они хотели показать, что Украина "своих не забывает".

Утром 80 "богуновцев" образовали на площади Стуса трезубец и сыграли Гимн Украины и марш Военно-морских сил.

Видео акции опубликовано на Facebook-странице ресурса.

Видео: facebook.com/vezha.ua

"Для своей акции мы выбрали именно площадь Стуса, потому что это символично. Ведь Василий Стус еще в те времена боролся за независимую Украину, за что и пострадал", - объяснил полковник Виталий Соколюк.

Он также подчеркнул, что подобные акции в поддержку военнопленных моряков происходят по всей стране.

Фото: vezha.vn.ua

"Они показали доблесть и отвагу во время прохода Керченским проливом и даже находясь в плену, остаются верными присяге и демонстрируют силу духа", - сказал полковник.

Участвовавшие во флешмобе "богуновцы" на призыв "отважным украинским морякам" трижды воскликнули "Слава!"

Соколюк очень надеется, что пленные моряки увидят фото и видео с этого флешмоба.

"Или уже тогда, когда выйдут на свободу, это обязательно произойдет. Потому что Украина не забывает о своих", - добавил полковник.

Фото: vezha.vn.ua

Как сообщалось ранее, родители военнопленных украинских моряков прокомментировали недавнее заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона о том, что взятые в плен РФ моряки должны праздновать Рождество и Новый год в семейном кругу.

Также мы писали о том, что президент Украины Петр Порошенко купил квартиры семьям пленных украинских военных.

Напомним, ранее адвокат захваченного в Керченском проливе в российский плен украинского моряка с катера "Бердянск" 19-летнего Андрея Эйдера рассказал, что он уже выздоравливает после получения осколочного ранения ног во время захвата.

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Видео: РБК-Украина