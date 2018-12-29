"Ребята должны быть на Рождество дома": семьи пленных моряков сделали заявление

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Семьи пленных моряков радостно отреагировали на заявление европейских лидеров

Родители военнопленных украинских моряков прокомментировали недавнее заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона о том, что взятые в плен Россией моряки должны праздновать Рождество и Новый год в семейном кругу. Родные очень радостно отреагировали на эту новость, передает OBOZREVATEL.

Семья Романа Мокряка ждет звонка от пленного сына. Адвокат обещал его родным, что поможет связаться с их сыном. Поэтому Николай Леонидович Мокряк, отец Романа, старается не занимать телефонную линию подолгу.

"Для нас это просто шикарная новость, спасибо вам за нее", — сказал отец Николай Леонидович.

Он также отметил, что несмотря на неуверенность, его семья все же надеется увидеть сына за праздничным столом.

"В нашей жизни все непредсказуемо, все может случиться, а нам остается только ждать и надеяться. В любом случае мы будем готовить новогодний стол и надеяться, что Роман тоже будет с нами", — взволнованно говорит отец Николай Мокряк.

Семья Василия Сороки также ждет возвращения своего сына.

"Волкер (спецпредставитель США по Украине — ред.) тоже недавно говорил, что наши ребята должны быть на Рождество дома. Дело политиков делать заявления, а наше – надеяться. Конечно, мы им очень благодарны за это. И очень надеемся, что заявления на таком высоком уровне повлияют на одного "маленького человечка", и он отпустит наших ребят", — сказал Виктор Сорока, отец раненого моряка.

Отец Василия Сороки отмечает, что волонтеры и неравнодушные люди постоянно оказывают помощь.

"Уже столько одежды принесли, что начал беспокоиться, говорю, вы ребята, думаете, что они там будут долго сидеть?" — шутит отец моряка.

Ждут дома и моряка Андрея Эйдера, говорят, что даже Деда Мороза просят вернуть сына. В семье Эйдера считают, что военнопленные не имеют никакого отношения к суду и существующая ситуация – политическая спекуляция.

"Я вам могу признаться, что мы с детьми даже Деда Мороза просим, чтобы он вернул разум некоторым людям и чтобы отпустили моряков домой. Их всех должны были сразу отпустить. Никакого смысла нет в этих судах, следствии, потому что это политическое дело. И только Путин может решить это, учитывая законы о правах человека и морское право", — отметила мачеха Андрея, Евгения Эйдер.

Андрей Эйдер (Фото: facebook.com)

По ее словам, они каждый день ждут хороших новостей, и заявления политических лидеров им также внушают надежду.

"У меня нет такого ощущения, что нам придется ждать Андрея месяцами или годами. Мы каждый день надеемся на лучшее. И наша надежда не исчезает. Я каждый день пишу электронные письма в "Матросскую тишину", и мы получаем ответы от Андрея. Они приходят с опозданием, когда с небольшим, иногда с большим, но приходят. Как ни странно это прозвучит, но мы даже рады, что Андрей именно в "Матросской тишине", потому что там есть такая возможность, как общение с помощью электронных писем. Конечно, он пишет, что все у него хорошо, раны заживают. Но мы же понимаем, что человек не может быть здоров, раз он находится в госпитале СИЗО", — рассказывает Евгения.

Как сообщалось ранее, ураинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Также мы писали о том, что украинский военнопленный офицер Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка.

Напомним, мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско передала слова поддержки и призвала не падать духом.

Видео: РБК-Украина