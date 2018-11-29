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"Судили предатели": названы имена людей, которые решали судьбу моряков в Крыму

STYLERВойна    29.11.2018 - 12:47
"Судили предатели": названы имена людей, которые решали судьбу моряков в Крыму
Коллаж РБК-Украина

После оккупации судьи перешли на сторону врага

Украинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям. Об этом сообщает ТСН.

В оккупированном Симферополе прошли заседания так называемого суда, на которых выбирали меру пресечения для украинских моряков, незаконно захваченных в плен российскими военными.

Выяснилось, что судьи – это бывшие служители судебной системы Украины. После аннексии они нарушили присягу судьи и перешли на службу к оккупационным властям. Их имена – Виктор Можелянский, Андрей Долгополов и Михаил Белоусов.

Также выяснилось, что эти судьи и ранее обслуживали оккупационный режим. Они выбирали меры пресечения для украинцев и крымских татар, которых арестовывали после оккупации по обвинению в надуманных преступлениях. В большинстве случаев они признавали обвиняемых виновными и отправляли их за решетку или под условный арест.

Во время заседания суда над украинским моряками, здание охраняли сотни российских силовиков, а внутрь пустили только российских журналистов с пропагандистских телеканалов.

Украинских военных пришли поддержать крымские татары, но их в здание суда не пустили.

 Напомним, ранее мы сообщали о том, что пленный украинский офицер в "суде" оккупантов попросил переводчика.

А также рассказывали о том, что в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины.

Видео: РБК-Украина

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